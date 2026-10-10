안사룰라: 예멘은 사우디아라비아의 후견 종료까지 한 걸음 남았다

ABNA 통신이 알-마시라를 인용한 보도에 따르면, 예멘 안사룰라 정치국 위원인 알리 알-이마드는 예멘이 사우디아라비아와 외국 세력의 개입과 후견을 최종적으로 종료하는 것까지 단 한 걸음 남은 단계에 도달했다고 강조했다

그는 예멘이 고대 역사와 이슬람적, 아랍적, 중심적 깊이에 걸맞은 국제적, 지역적, 통치적 수준에서 높고 선도적인 지위를 달성하고 있다고 밝혔다. 또한 번영, 자유, 독립의 길에서 예멘 민족의 목표를 실현하고 완전한 승리를 달성하기 위한 적극적이고 운명적인 참여의 지속 필요성을 강조했다

알-이마드는 바브-엘-만데브 해협을 이 전투에서 가장 중요한 표제로 간주하고 이 전쟁은 진입하는 누구에게나 패배로 끝날 것이라고 강조했다. 왜냐하면 예멘에 반대하는 연합에 들어간 자는 누구든지要么 전장에서 이탈했거나 자국의 내부 문제로 인해 붕괴했기 때문이다

그는 터키, 파키스탄, 카타르를 포함한 지역 및 국제 당사자들을 이 전투로 몰아넣기 위한 미국의 광범위한 압력을 지적하고, «알-아말리카», «타와리», «디르 알-와탄»과 같은 새로운 지역 이름의 가면 아래 타크피르 그룹과 ISIS를 재건하려는 시도를 전했다. 그리고 예멘은 자국 군대의 능력, 잠재력, 의지를 갖춤으로써 침략자들을 처벌하고 그들의 목표를 분쇄하며 자국의 주권을 보호할 수 있다고 강조했다

알-이마드는 사우디 정권을 시온주의 계획의 집행 도구라고 불렀으며, 반대파 탄압과 사우디 언론인 자말 카슈끄지를 톱으로 살해함으로써 그 범죄적 본성을 드러냈다

알-이마드는 예멘과 나즈드에서 이 정권의 일련의 범죄를 언급하며, 이 정권은 오직 힘의 언어만 이해하며, 선동과 유혈을 위한 미디어 의존과 재정 지원의 그림자 속에서 인류애나 형제애의 언어로 설득할 수 없다고 말했다

그는 정치 및 군사 장면에 대한 정확한 분석에서 무함마드 빈 살만이 미국의 청신호와 지원을 받아 전쟁을 불태우고 시온주의 이익을 보호하기 위해 사우디 가문을 희생하여 권력을 장악했다고 선언했다. 빈 살만은 권력의 자리에서 자신의 지위를 유지하기 위해 사우디아라비아, 석유, 경제, 심지어 자국의 항공기까지 불태울 준비가 되어 있다