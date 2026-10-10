ABNA 통신의 보도에 따르면, 시온주의 사이트 틸름은 요세프 자이라가 작성한 기사를 게재하며 시온주의 체제에서 유포된 경제적 저항과 증시의 긍정적 지표에 관한 미디어 서사가 사실이 아니며 오해를 불러일으킨다고 강조했다

이 보고서에 따르면, 시온주의 체제의 2023년 이후 지속적인 전쟁의 그림자 속에서의 경제 상황 개선에 관한 미디어 선전은 이러한 전쟁을 정당화하기 위한 은폐물로 사용되고 있다. 반면 체제의 경제는 심각한 타격과 손실을 입었다

비용 증가와 예산 적자의 전례 없는 급증

전쟁의 직접 비용은 시온주의 체제에서 군사비의 수배 증가를 초래했다. 이 증가는 연간 비용이 550억 셰켈 증가하는 것을 의미한다. 즉, 매년 시온주의자 한 명당 5천 셰켈, 이스라엘 가족 한 가구당 15천 셰켈의 추가 재정 부담이 부과된다

또한 일반 예산 적자가 전례 없는 방식으로 증가했다. 2022년에 1.8퍼센트에 불과했던 이 수치는 2023년에 7.1퍼센트에 도달했고 2024년에는 9퍼센트로 증가했다

공공 부채도 GDP의 60.5퍼센트에서 68.5퍼센트로 증가했다

시온주의 체제의 내각은 이러한 상황을 보상하기 위해 간접세 인상과 보건 및 교육과 같은 도시 공공 서비스 예산 삭감에 나섰다

체제의 경제 위기는 직접 예산에 국한되지 않고 수요 감소와 경제 침체 심화로 인한 간접 비용도 포함한다. 이 기사에서는 숨겨져 있고 주식 시장 그래프에서 보이지 않는 세 번째 차원이 지적되었다. 이러한 비용에는 인적 자본의 손실과 투자를 방해하는 위험의 증가가 포함된다