모하제라니: 역사 왜곡은 이란 민족의 위대함을 줄이지 못한다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 파테메 모하제라니는 미국 국무장관 마르코 루비오의 이란 문명에 관한 주장에 반응하여 자신의 개인 페이지에 다음과 같이 썼다: «이란은 그 국민들의 지혜, 문화, 관용으로 수천 년을 넘어온 문명의 높은 이름이다

역사 왜곡도 이 민족의 위대함을 줄일 수 없고, 무차별 암살도 이 땅의 모습을 굽힐 수 없다. 이란은 그 문화와 국민의 지지로 위대하게 남아왔고 위대하게 남을 것이다»