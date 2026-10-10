혁명 지도자: 최근 전쟁에서 파라자의 뚜렷한 영향의 징후가 더 분명해졌다

Mehr 통신의 보도에 따르면, 최고 지도자는 치안 주간을 맞아 발표된 메시지에서 다음과 같이 밝혔다: 지휘 및 참모 계급에서 경찰서와 초소에 이르기까지 다양한 수준에서 안보를 보장하기 위한 파라자의 뚜렷한 역할이 최근 몇 년간 더 두드러졌으며, 이 영향의 징후는 제2차 및 제3차 강요된 전쟁에서 더 분명해졌다

이 안보는 사회에서 다양한 사회적, 도덕적 측면과 공공의 안녕을 제공하며, 이러한 가치 있는 봉사는 하나님의 길에서의 지하드 외에도 강력한 사회적 지지를 받고 있다. 지휘 및 참모 계급에서 경찰서와 초소에 이르기까지 다양한 수준에서 안보를 보장하기 위한 파라자의 뚜렷한 역할이 최근 몇 년간 더 두드러졌으며, 이 영향의 징후는 제2차 및 제3차 강요된 전쟁에서 더 분명해졌다. 범죄적인 미국-시온주의 적이 파라자의 다양한 계급, 최고 수준에서 그 선봉대에 이르기까지 타격을 가하는 데 집중하고 고집한 것도 이 기관의 중요성을 그 어느 때보다 분명히 드러냈다. 그러나 역사상 유례가 없는 사회의 질서와 안보의 기둥에 대한 이러한 절망적인 노력과 악의적인 타격은 용감한 파라자 병력이 그들의 임무에서 조금도 물러서게 하지 못했으며, 심지어 거리와 차량에서도 자신들의 거점과 본부에서 수행하던 것과 동일한 역할과 임무를 수행했다