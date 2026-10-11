아브나 통신사 보도에 따르면, 알-마시라 뉴스 사이트는 «예멘 군대가 현재 상황에서 왜 사우디아라비아에서 목표 은행의 범위를 확대했는가»라는 질문을 제기하며, 예멘 군대가 «봉쇄 대 봉쇄» 방정식의 틀 안에서 사우디 적에 대한 비행 금지 확대로 질적 작전을 발전시키고 있다고 썼다.

사우디아라비아 주요 공항 폐쇄

«플라이트레이더» 웹사이트 데이터에 따르면, 어젯밤부터 사우디아라비아 동부 담맘시의 킹 파흐드 국제공항에서 항공편이 중단되었다. 이 웹사이트는 중단 이유를 언급하지 않았지만, 활동가들과 국제 언론은 이 공항에 대한 위협의 존재에 관한 보고서를 게재했다.

현재 데이터에 따르면, 상황은 예멘의 작전이 사우디 적의 깊숙한 곳에서 확대되고 있음을 보여준다. 이는 목표 범위를 공항 방향으로 확대하는 것을 목표로 하며, 사우디아라비아가 예멘에 부과한 봉쇄에 대한 응답으로 항공 압력을 강화하는 방향에 따른 조치이다.

이는 예멘 군대의 반복적인 미사일 및 드론 공격으로 리야드 국제공항의 출도착 항공편도 여전히 중단된 상태에서 일어나고 있다.