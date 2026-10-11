아브나 통신사가 알-마알루마를 인용한 보도에 따르면, 이라크 조정 프레임워크 연합의 무인 알-카지미 의원은 미국 정부가 여전히 이라크 경제의 핵심 부문에서 영향력을 확대하려고 시도하고 있다고 강조했다.

그는 덧붙였다: 미국은 이라크에 대한 경제적 후견을 시행하고, 특히 석유와 에너지 부문에서 전략적이고 민감한 결정을 장악하려고 한다.

알-카지미는 말했다: 현재 단계에서 우리는 석유와 에너지 부문을 미국의 영향력에서 해방시키고 투자 프로젝트에서 미국 기업의 독점을 중단해야 한다. 그렇지 않으면 이라크의 에너지 안보는 외국의 협박에 노출될 것이다. 우리는 동방과 서방의 다른 대기업들과도 협력해야 한다.

이러한 경고는 «셰브론»과 같은 대형 미국 기업을 통해 이라크 석유를 지중해와 연결하려는 시도가 진행 중인 가운데 나온 것이다. 이들은 점령된 팔레스타인의 «타마르»와 «레비아탄»을 포함한 가스전 개발을 담당하는 바로 그 기업들이다. 이는 지역의 에너지 부문을 워싱턴의 감독 아래 단일 통제 센터에 두려는 시도를 보여준다. 그 목적은 석유의 역할을 무력화하고 향후 시오니스트 정권에 대한 정치적 또는 경제적 압력 수단으로 사용되지 않도록 보장하는 것이다.