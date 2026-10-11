페제시키안: 테러 행위는 치안 유지군의 결의를 흔들지 못한다

아브나 통신사 보도에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 토요일(1405년 메흐르 18일), 시스탄-발루치스탄주 경찰 사령부의 문화·사회 담당 부사령관인 고귀한 순교자 누스라트 에프테카리 중령이 자헤단의 체슈메 지야라트 지역에서 순교한 것에 대한 애도의 메시지에서, 이 고귀한 순교자의 존경하는 가족, 파라자의 사령관과 직원, 동료, 그리고 시스탄-발루치스탄주의 고결한 국민에게 애도를 표하며 다음과 같이 강조했다: 그러한 범죄적 행위는 국민의 생명, 평온, 안녕을 지키는 데 있어 치안 유지군의 결의를 결코 흔들지 못할 것이며, 시민의 안전 보호와 테러리즘 및 불안 요인과의 대결은 단호하게 계속될 것이다.