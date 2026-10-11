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페제시키안: 테러 행위는 치안 유지군의 결의를 흔들지 못한다

11 10월 2026 - 12:16
News ID: 1876610
Source: ABNA
페제시키안: 테러 행위는 치안 유지군의 결의를 흔들지 못한다

대통령은 말했다: 불안을 조성하고 폭력을 확산시키며 국민의 평온을 어지럽히는 것을 목적으로 하는 테러 행위는 어떠한 성과도 거두지 못할 것이며, 국가의 안전을 지키는 군의 결의를 결코 흔들지 못할 것이다.

아브나 통신사 보도에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 토요일(1405년 메흐르 18일), 시스탄-발루치스탄주 경찰 사령부의 문화·사회 담당 부사령관인 고귀한 순교자 누스라트 에프테카리 중령이 자헤단의 체슈메 지야라트 지역에서 순교한 것에 대한 애도의 메시지에서, 이 고귀한 순교자의 존경하는 가족, 파라자의 사령관과 직원, 동료, 그리고 시스탄-발루치스탄주의 고결한 국민에게 애도를 표하며 다음과 같이 강조했다: 그러한 범죄적 행위는 국민의 생명, 평온, 안녕을 지키는 데 있어 치안 유지군의 결의를 결코 흔들지 못할 것이며, 시민의 안전 보호와 테러리즘 및 불안 요인과의 대결은 단호하게 계속될 것이다.

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