영국의 자국민에 대한 경고: 사우디아라비아 공항에서 멀리 떨어져 있으세요

아브나 통신이 RT를 인용한 보도에 따르면, 영국 외무부는 성명을 발표하고 이 나라 국민들이 젯다와 담맘 도시 및 메디나의 무함마드 빈 압둘아지즈 공항을 제외한 사우디아라비아의 모든 공항으로의 여행에 대해 경계해야 한다고 발표했다.

이 부서는 언급된 지역으로의 여행은 긴급하고 본질적인 필요가 있는 경우에만 수행된다고 강조했다. 영국 국민들은 계속해서 리야드의 킹 칼리드 공항에서 멀리 떨어져 있어야 한다.

이전에도 한국, 프랑스, 독일, 캐나다와 같은 다른 나라들이 유사한 경고를 발표했다.

어제도 파이낸셜 타임스는 엑손모빌, 토탈에너지스, 쉘, BP를 포함한 세계 주요 석유 회사의 고위 경영진이 사우디아라비아의 보안 우려와 항공편 차질로 인해 리야드 에너지 회의 참석 계획을 취소했다고 보도했다.

언급할 만한 것은 예멘 무장세력의 리야드 공항 공격 이후 항공사들이 수십 대의 항공기 경로를 변경해야 했고 천 편 이상의 항공편이 취소되었다는 것이다.

보고서는 사우디 당국이 공격 증가로 인해 이 나라의 여러 공항 폐쇄를 명령했다고 밝히고 있다.