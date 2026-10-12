베센트의 주장: 워싱턴은 이란의 완전한 고립을 추구한다

아브나 통신이 알자지라를 인용한 보도에 따르면, 미국 재무장관 스콧 베센트는 자국이 이란과의 전쟁 이후 광범위한 도전에 직면한 중간선거를 앞두고 폭스뉴스와의 인터뷰에서 워싱턴이 이란에 대한 최대 압박 캠페인 이후 이제 테헤란의 외부 세계와의 경제적 연결을 끊는 것을 목표로 하는 «완전한 고립» 전략을 추구하고 있다고 주장했다.

베센트는 미국이 이란과 관련된 암호화폐 자산을 압수하고 해상 봉쇄를 강화함으로써 테헤란에 대한 압박을 계속할 것이라고 주장했다. 그는 또한 호르무즈 해협의 폐쇄와 이 전략적 해협에서의 위기로 인한 높은 연료 가격을 언급하지 않고 이란이 더 이상 자국 선박에 석유를 가지고 있지 않으며 이 나라의 현금 흐름이 마이너스가 되었다고 주장했다.

미국 재무장관은 또한 이란이 매일 밤 드론을 날리지만 감시 능력을 잃었으며 이 나라의 드론이 일부 선박을 표적으로 삼고 있다고 주장했다.

베센트는 이전에도 워싱턴이 이란과 관련된 약 10억 달러의 암호화폐 자산을 압수하고 육상 및 해상 무역 경로를 제한함으로써 테헤란을 더욱 고립시킬 계획이라고 말했다.