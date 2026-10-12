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예멘에 맞선 사우디아라비아의 참혹한 상황; 리야드의 신뢰도 붕괴

12 10월 2026 - 11:39
News ID: 1877059
Source: ABNA
예멘에 맞선 사우디아라비아의 참혹한 상황; 리야드의 신뢰도 붕괴

사우디아라비아는 대량의 방공 및 군사 무기를 수입했음에도 불구하고 예멘 무장세력의 공격에 여전히 약하며 이에 대항할 능력이 없다.

아브나 통신이 데일리 스타를 인용한 보도에 따르면, 사우디아라비아는 첨단 무기 구매에 막대한 자금을 지출했지만, 예멘 무장세력의 성공적인 작전, 특히 리야드 공항에 대한 공격이 이 나라의 약점을 드러냈다.

10년 이상 만에 사우디아라비아에 대한 가장 격렬한 공격으로 토요일 리야드 공항이 표적이 되어 13명이 사망하고 300명 이상이 부상당했다. 이 공격으로 여러 나라가 자국민에게 이 공항을 피하라고 경고했다.

군사 장비 수입국으로서 사우디아라비아의 무능력

예멘의 반복적인 미사일 및 드론 공격은 막대한 석유 자원에도 불구하고 안정된 국가로서 사우디아라비아의 신뢰도에 타격을 입혔다. 이러한 예멘 무장세력의 공격은 사우디아라비아의 방공 시스템에 압력을 가하고 아마도 이 나라의 요격 미사일 비축량을 감소시킬 것이다; 전 세계적으로 부족이 보고되는 미사일이다.

예멘 미사일은 리야드 공항을 포함한 석유 시설과 공항에 대한 공격에서 여러 차례 사우디아라비아의 방어 시스템을 통과했다.

런던에 본사를 둔 리스크 컨설팅 회사 MENA Analytica의 안드레아스 크리그는 말했다: 패트리어트, THAAD, 전투기 및 기타 센서로 구성된 다층 시스템조차도 면적 약 220만 제곱킬로미터의 사우디아라비아만한 나라 상공에 뚫을 수 없는 돔을 만들 수 없다. 사우디아라비아는 리야드, 공항, 석유 시설, 군사 기지 및 광대한 핵심 인프라를 지속적으로 보호해야 한다.

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