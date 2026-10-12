아브나 통신이 데일리 스타를 인용한 보도에 따르면, 사우디아라비아는 첨단 무기 구매에 막대한 자금을 지출했지만, 예멘 무장세력의 성공적인 작전, 특히 리야드 공항에 대한 공격이 이 나라의 약점을 드러냈다.

10년 이상 만에 사우디아라비아에 대한 가장 격렬한 공격으로 토요일 리야드 공항이 표적이 되어 13명이 사망하고 300명 이상이 부상당했다. 이 공격으로 여러 나라가 자국민에게 이 공항을 피하라고 경고했다.

군사 장비 수입국으로서 사우디아라비아의 무능력

예멘의 반복적인 미사일 및 드론 공격은 막대한 석유 자원에도 불구하고 안정된 국가로서 사우디아라비아의 신뢰도에 타격을 입혔다. 이러한 예멘 무장세력의 공격은 사우디아라비아의 방공 시스템에 압력을 가하고 아마도 이 나라의 요격 미사일 비축량을 감소시킬 것이다; 전 세계적으로 부족이 보고되는 미사일이다.

예멘 미사일은 리야드 공항을 포함한 석유 시설과 공항에 대한 공격에서 여러 차례 사우디아라비아의 방어 시스템을 통과했다.

런던에 본사를 둔 리스크 컨설팅 회사 MENA Analytica의 안드레아스 크리그는 말했다: 패트리어트, THAAD, 전투기 및 기타 센서로 구성된 다층 시스템조차도 면적 약 220만 제곱킬로미터의 사우디아라비아만한 나라 상공에 뚫을 수 없는 돔을 만들 수 없다. 사우디아라비아는 리야드, 공항, 석유 시설, 군사 기지 및 광대한 핵심 인프라를 지속적으로 보호해야 한다.