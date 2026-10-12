아라그치: 미나브 학교 공격이라는 범죄의 가해자들은 책임을 져야 한다

아브나 통신에 따르면, 우리나라 외교부 장관 세예드 압바스 아라그치는 소셜 네트워크 중 하나에 있는 자신의 개인 페이지에서 미나브 샤자레 타이이베 학교의 생존 학생 중 한 명으로부터 편지를 받았다고 전했다.

아라그치는 썼다: 오늘 국제 회의 "에코사이드; 침묵의 범죄" 부대 행사에서 미나브 샤자레 타이이베 학교의 생존 학생 파테메-자흐라 셰이크아바디의 편지를 받았다.

그는 덧붙였다: 이 편지에서 그녀는 친구이자 같은 반 친구인 니야시, 소나즈, 바란, 제이나브를 기억한다; 미국의 미나브 샤자레 타이이베 학교 공격으로 사망한 아이들이다.

우리나라 외교부 장관은 계속했다: 파테메-자흐라는 친구들에 대해 말하고 그들의 기억을 살려두기 위해 살아남았다고 썼다. 그녀는 또한 유엔에 왜 이 참사 앞에서 그리고 아동 권리 보호를 위해 아무런 조치도 취하지 않는지 묻고, 이란 국민에게 친구들이 잊히지 않도록 해달라고 요청한다.

아라그치는 강조했다: 나와 외교부 동료들에게 이 편지를 받는 것은 미나브의 순교한 아이들에 대한 동정을 넘어선 책임이다; 우리의 진정한 책임은 진실을 기록하고, 이 범죄를 법적·국제적으로 추궁하며, 그 범죄의 실행자와 명령자에게 책임을 지게 하는 것이다.

마지막으로 그는 썼다: 파테메-자흐라의 목소리와 미나브 아이들의 이야기를 국제 기구에 전하는 것을 나의 의무로 여긴다.