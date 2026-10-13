ABNA 통신의 보도에 따르면, 애틀랜틱지는 미국 도널드 트럼프 대통령에 가까운 소식통을 인용하여 보도했다: 이란과의 전쟁을 끝내지 못하는 트럼프의 무능력은 그를 격분시키고 동시에 기묘하게 마비시켰다. 이는 트럼프가 정상들부터 언론까지 전 세계가 자신에게 주목하는 것에 익숙했던 반면이다.

이 보고서의 계속에서 이렇게 나온다: 그는 제정신을 잃어가고 있다. 왜냐하면 이란은 트럼프의 말을 듣지 않을 것이기 때문이다. 이란은 호르무즈 해협에서 유조선에 대한 위협을 재개했고, 미국의 경유 평균 가격은 갤런당 6달러의 벽을 넘어 국내 고속도로에서 트럭으로 운송되는 상품의 비용을 상승시켰다.

이 보고서에 따르면, 공화당은 높은 에너지 가격이 민주당이 중간선거에서 하원과 상원의 통제권을 잡는 데 도움이 될 수 있다고 두려워하고 있다. 트럼프는 희생양을 찾고 있었고 우크라이나를 유죄로 본 것으로 보인다. 자신의 존재를 위해 싸우는 유럽 국가에게 세계 석유 가격 상승의 책임을 돌리는 것이 불가능해 보일 수 있지만, 트럼프는 이란을 공격하기로 한 자신의 결정에 대한 책임을 받아들이는 것보다 이것을 선호하는 것으로 보인다.