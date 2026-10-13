이스라엘 «자누트»의 참사; 골절부터 진균 감염까지

ABNA 통신의 보도에 따르면, 알-마야딘을 인용하여 팔레스타인 포로 뉴스 정보국은 이스라엘 정권의 자누트 교도소의 가자 포로들이 의료 서비스를 받지 못하고 있으며 이 정권이 그들의 신체적 상태 악화에 대한 전적인 책임을 지고 있다고 발표했다.

이 보고서에 따르면, 이 교도소에 수감된 포로들은 골절과 머리 타격으로 고통받고 있으며, 그들 중 일부는 진통제조차 접근할 수 없다.

해당 국은 자누트 교도소의 팔레스타인 포로들의 통증이 밤에 잠을 잘 수 없을 정도라고 강조했다. 또한 세제와 위생용품의 부재로 이 교도소에서 진균 감염이 확산되었다.

팔레스타인 포로 중 한 명은 지중해 빈혈증과 고혈압에 걸리고 필요한 치료가 없어 체중의 50킬로그램을 잃었다.

이전에도 시온주의 신문 «하아레츠»는 조사 보고서에서 지난 18개월 동안 석방된 5명의 팔레스타인 포로의 증언을 인용하여 이스라엘 정권의 교도소와 구금 시설에서의 고문, 굶주림, 구타 및 의료 보호 박탈을 폭로했다.

이 보고서에 따르면, 팔레스타인 포로들은 메기도, 나프하, 크치오트, 오페르, 다몬 교도소 및 후와라의 군사 구금 센터에서의 학대와 비인간적인 구금 조건에 대해 보고했다.

이 포로들은 체중의 15~50퍼센트를 잃었다고 발표했다. 그들은 또한 집단 처벌, 반복된 모욕, 옴의 확산 및 치료 서비스 제공 지연에 대해 말했다.