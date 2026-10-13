ABNA 통신의 보도에 따르면, 뉴욕 타임스 신문은 사우디아라비아가 예멘인들과의 전쟁에서 제한된 선택지에 직면해 있다고 보도했다. 이 나라의 왕세자 무함마드 빈 살만은 지난 10년 이상 동안 사우디아라비아에 대해 수행된 무거운 작전 이후, 예멘에 대한 전쟁에 관한 해결책을 달성하고 예멘인의 미사일 및 드론 공격을 중단하기 위한 증가하는 압력에 직면해 있다.

분석가들은 예멘인들이 사우디아라비아가 이 나라에 대해 일으킨 이전의 파괴적인 전쟁 이후 더 많은 힘을 얻었다고 생각한다. 그들은 지난 며칠 동안 리야드 공항에 대해 세 차례의 무거운 공격을 감행하여 많은 사망자와 부상자를 냈다. 예멘 군대는 사우디아라비아를 노동과 관광의 세계적 중심지로 만들려는 빈 살만의 야심찬 꿈을 목표로 삼았다.

이 보고서에 따르면, 예멘 군대와의 군사적 충돌은 그들의 패배로 이어지지 않을 것이며, 정치적 해결책도 효과가 없을 것이다. 왜냐하면 예멘의 요구의 상한선이 높아졌기 때문이다. 그들은 더 강한 적들과의 반복된 충돌 이후 더 많은 힘을 얻었다. 미국의 예멘에 대한 전쟁과 그 첫 달에 적어도 10억 달러의 탄약이 사용되었다.

워싱턴 연구소의 사우디아라비아 문제 분석가 그레고리 가우스는 사우디아라비아인들이 이 상황을 끝내기 위해 미국의 이란에 대한 전쟁을 끝내는 것을 추구해야 한다고 강조했다.

그는 말했다: 중요한 점은 사우디아라비아인들이 인프라 부문에서 예멘인들로부터 무거운 타격을 입은 반면, 예멘인들은 많은 것을 잃지 않는다는 것이다. 이 상황은 사우디아라비아에 투자하려는 모든 사람을 단념시킨다.