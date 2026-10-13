니크자드, 역내 국가들에 경고; 미국과의 동행은 안보를 창출하지 않는다

이슬람 협의회 부의장 알리 니크자드는 인터뷰에서 역내 국가들이 역내 외국인의 개입에 맞서야 한다고 강조하며 밝혔다: 우리는 확실히 역내 국가들의 번영, 안락, 발전을 추구한다.

그는 덧붙였다: 전쟁 전에도 역내 국가들에게 이들 국가의 땅, 하늘 또는 바다가 강한 이란을 공격하는 데 사용된다면 분쇄적인 응답을 받게 될 것이라고 통보되었다.

이슬람 협의회 부의장은 일부 역내 국가들이 미국과 다른 외국인들에게 시설과 권한을 제공하는 것을 비판하며 명확히 했다: 이들 국가가 오만, 미국 및 다른 국가들에게 제공한 땅과 권한은 그들에게 존엄을 가져다주지 않았고, 발전을 창출하지 않았으며, 그들의 위엄이 되지도 않았다.

니크자드는 역내 국가들과 이웃 국가들에게 이란 이슬람 공화국과의 관계와 협력을 강화하도록 초청하며 말했다: 이들 국가는 이란으로 다가와야 한다. 왜냐하면 이란 이슬람 공화국은 그들에게 선과 좋은 것을 원하기 때문이다.

그는 계속했다: 역내 국가들은 역사 속에서 이란 국민과 자국 국민들 앞에 더 이상 빚을 지기 전에 외국인들과의 동행에 대한 접근 방식을 재고해야 한다. 이란 이슬람 공화국은 자신의 정당성과 영토적 완전성을 강조하며 동시에 이웃 국가들이 안보, 번영, 안락 속에서 살기를 원한다.

이슬람 협의회 부의장은 이란이 결코 전쟁의 개시자가 아니었음을 강조하며 밝혔다: 우리는 결코 전쟁을 시작한 적이 없고 어떤 국가도 공격한 적이 없다. 그러나 역내 국가들이 선택권이 없다고 말하면서 자신들의 땅을 미국 기지들에 제공한 것을 받아들이지 않는다.

니크자드는 적의 미나브 학교 공격을 언급하며 말했다: 이들 국가에 주둔한 기지들로부터 완전히 뻔뻔하게 일어나 학생들 외에는 아무도 없었던 미나브 학교를 한 번이 아니라 두 번 목표로 삼는 것을 받아들이지 않는다. 우리는 이것을 받아들이지 않으며 그러한 사건은 이란의 역사에 남을 것이고, 어떤 국가들이 이란의 적들과 동행했는지를 잊지 않을 것이다.