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사파비 소장: 호르무즈 해협 관리은 이란 군대의 전략적 의무이다

13 10월 2026 - 12:31
News ID: 1877554
Source: ABNA
사파비 소장: 호르무즈 해협 관리은 이란 군대의 전략적 의무이다

최고사령관의 고문은 지난 몇 년간 적의 군사 장비가 호르무즈 해협을 통과한 것을 언급하며 말했다: 이 수로에서의 통행 관리와 제한은 군대의 전략적 의무이다.

ABNA 통신의 보도에 따르면, 최고사령관의 보좌관이자 최고 고문인 사파비 소장은 «호르무즈 해협 방어 전략에 영향을 미치는 지리적 요건»이라는 과학·전문 회의에서 이란 이슬람 공화국의 접근 방식을 설명하며 밝혔다: 호르무즈 해협은 우리 영해의 불가분의 일부이다. 이 지역에 대한 우리의 주권과 관리는 정치적 주장이 아니라 의심할 여지 없는 법적·지리적 권리이다.

사파비 소장은 덧붙였다: 이란은 긴장 조성을 추구하지 않는다. 그러나 자신의 주권적 권리를 행사함에 있어서도 강력하다. 이 수로가 이란의 국가 안보를 직접 겨냥한 군사 장비의 통과 통로가 될 때, 통행의 관리와 제한은 권리일 뿐만 아니라 우리 군대의 전략적 의무이다.

호르무즈 해협; 대체 불가능한 세계적 동맥

그는 파이프라인이나 대체 경로 건설로 인한 호르무즈 해협의 중요성 쇠퇴 가설을 부정하며 밝혔다: 호르무즈 해협은 세계 에너지 네트워크에서 전략적 병목 지점이며, 병행 경로 창설을 위한 모든 노력에도 불구하고 이 통로에 대한 세계의 의존은 구조적 의존이다.

최고사령관의 최고 고문은 계속했다: 오늘날 변동이 심한 세계 시장에서 이 해협의 중요성은 이전보다 훨씬 더 크다. 왜냐하면 세계 석유와 에너지 흐름의 20퍼센트 이상이 여전히 이 병목 지점을 중심으로 돌고 있기 때문이다.

사파비 소장은 «해협 봉쇄»와 «해협 관리»를 구분하며 상기시켰다: 우리의 주요 전략은 우리 나라와 사랑하는 국민에 대한 미국의 해상 봉쇄에 맞선 호르무즈 해협의 지혜로운 관리이다.

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