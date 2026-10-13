ABNA 통신의 보도에 따르면, 제13차 정부의 도로·도시 개발 장관 메흐르다드 바즈르파시는 가상 공간에 이렇게 썼다: 트럼프가 자신을 위해 쌓고 있다고 생각했던 모든 명성은 세계인의 눈앞에서 파괴되고 있다. 그는 전쟁에서도, 협상에서도 승리하지 못했다.
그는 덧붙였다: 트럼프가 에너지 휴전을 선언한 후에도 러시아와 우크라이나는 서로의 발전소와 정유 공장을 공격했다.
제13차 정부의 도로·도시 개발 장관은 가상 공간에 이렇게 썼다: 트럼프가 자신을 위해 쌓고 있다고 생각했던 모든 명성은 세계인의 눈앞에서 파괴되고 있다. 그는 전쟁에서도, 협상에서도 승리하지 못했다.
ABNA 통신의 보도에 따르면, 제13차 정부의 도로·도시 개발 장관 메흐르다드 바즈르파시는 가상 공간에 이렇게 썼다: 트럼프가 자신을 위해 쌓고 있다고 생각했던 모든 명성은 세계인의 눈앞에서 파괴되고 있다. 그는 전쟁에서도, 협상에서도 승리하지 못했다.
그는 덧붙였다: 트럼프가 에너지 휴전을 선언한 후에도 러시아와 우크라이나는 서로의 발전소와 정유 공장을 공격했다.
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