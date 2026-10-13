바즈르파시: 트럼프의 모든 명성은 세계인의 눈앞에서 파괴되고 있다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 제13차 정부의 도로·도시 개발 장관 메흐르다드 바즈르파시는 가상 공간에 이렇게 썼다: 트럼프가 자신을 위해 쌓고 있다고 생각했던 모든 명성은 세계인의 눈앞에서 파괴되고 있다. 그는 전쟁에서도, 협상에서도 승리하지 못했다.

그는 덧붙였다: 트럼프가 에너지 휴전을 선언한 후에도 러시아와 우크라이나는 서로의 발전소와 정유 공장을 공격했다.