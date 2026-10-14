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미국에서 스파이 혐의로 사우디 엔지니어 체포

14 10월 2026 - 11:43
News ID: 1878006
Source: ABNA
미국에서 스파이 혐의로 사우디 엔지니어 체포

언론 보도는 미국 인공지능 사무실에서 스파이 시도 혐의로 사우디 엔지니어가 체포되었음을 보여준다.

아브나 통신사가 아라비21을 인용한 보도에 따르면, 미국 연방수사국은 인공지능의 거인인 OpenAI 회사에 근무하는 사우디 엔지니어를 이 회사의 고위 관계자들의 특별 회의실에 숨겨진 녹음 장치를 설치하여 기밀 회의를 도청하려 한 혐의로 체포했다.

이와 관련하여 캘리포니아 포스트 신문은 사우디아라비아 출신의 압둘라흐만 알파우잔 35세가 금요일부터 연방 구금 중이라고 보도했다. 해당 회사는 회의실 중 하나의 텔레비전 뒤 USB 포트에 비밀리에 연결된 음성 녹음 장치를 발견했다. 이 장치는 발견되지 않도록 화장지에 싸여 있었다.

이 신문에 따르면 이 방은 특별 연구, 기술 능력, 정부 기관과의 관계 및 기타 민감한 주제를 포함한 회사의 기밀 계획에 관한 경영진의 고위급 회의에 사용된 것으로 보인다.

미국 법무부는 알파우잔이 2025년 7월부터 샌프란시스코의 해당 회사에서 근무해 왔다고 발표했다.

이 사우디 국적자는 혐의가 입증될 경우 최대 5년 징역, 25만 달러 벌금 및 3년 보호관찰 자유를 선고받을 것이다.

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