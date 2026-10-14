미국에서 스파이 혐의로 사우디 엔지니어 체포

아브나 통신사가 아라비21을 인용한 보도에 따르면, 미국 연방수사국은 인공지능의 거인인 OpenAI 회사에 근무하는 사우디 엔지니어를 이 회사의 고위 관계자들의 특별 회의실에 숨겨진 녹음 장치를 설치하여 기밀 회의를 도청하려 한 혐의로 체포했다.

이와 관련하여 캘리포니아 포스트 신문은 사우디아라비아 출신의 압둘라흐만 알파우잔 35세가 금요일부터 연방 구금 중이라고 보도했다. 해당 회사는 회의실 중 하나의 텔레비전 뒤 USB 포트에 비밀리에 연결된 음성 녹음 장치를 발견했다. 이 장치는 발견되지 않도록 화장지에 싸여 있었다.

이 신문에 따르면 이 방은 특별 연구, 기술 능력, 정부 기관과의 관계 및 기타 민감한 주제를 포함한 회사의 기밀 계획에 관한 경영진의 고위급 회의에 사용된 것으로 보인다.

미국 법무부는 알파우잔이 2025년 7월부터 샌프란시스코의 해당 회사에서 근무해 왔다고 발표했다.

이 사우디 국적자는 혐의가 입증될 경우 최대 5년 징역, 25만 달러 벌금 및 3년 보호관찰 자유를 선고받을 것이다.