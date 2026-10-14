아즈마에이 해군 소장: 미국 항공모함은 호르무즈 해협에 접근할 용기가 없다

아브나 통신사 보도에 따르면, 알리 아즈마에이 해군 소장은 화요일 밤 인터뷰에서 밝혔다: 오늘 하나님의 은혜와 수비대 해군 전사들 덕분에 우리는 악의적인 적들에 맞서 서 있다. 미군은 연료 밀수업자가 되었고 그들의 함대는 무용지물이 되었다. 왜냐하면 그들은 취약하고 이란에 접근할 용기가 없기 때문이다.

수비대 해군 사령관은 우리가 전술적 약점을 강점으로 바꾸었다고 강조하며 덧붙였다: 미국인들이 호르무즈 해협이 열려 있는지 닫혀 있는지 보고 싶다면 전장에 들어와 누가 그것을 통제하는지 보아야 한다.

아즈마에이 해군 소장은 말했다: 오늘 미국은 7개 함대와 함께 연료 밀수업자가 되었고, 130억 달러의 미국 항공모함은 무용지물이 되었으며 호르무즈 해협에서 700킬로미터 떨어졌다. 왜냐하면 해협에 접근할 용기가 없기 때문이다.

수비대 해군 사령관은 덧붙였다: 우리는 미국 항공모함이 호르무즈 해협 입구에 접근하기를 기다리고 있으며 그들을 침몰시킬 것이다. 우리는 그 일이 일어나기를 매 순간 날짜를 세고 있다.

그는 말했다: 우리는 침입 선박에 대한 처벌의 한두 가지 예만 보여주었다. 미국인들과 지역 내 그들의 파트너들은 세계 사람들이 위반 선박이 처벌받는 것을 모르도록 미디어 침묵을 만들었다. 그래서 우리는 위반 선박 처벌의 2가지 예를 공개했다.

아즈마에이 해군 소장은 계속했다: 호르무즈 해협과 페르시아만은 수비대 해군의 통제 하에 있고, 오만해는 이슬람 공화국 군대의 우리 형제들이 통제한다. 즉 봉쇄는 오만해 밖과 아라비아해에 있다.

그는 강조했다: 수비대 해군은 호르무즈 해협을 지능적으로 통제한다. 즉 우리는 이란으로 가고 이란에서 오는 선박 수에 계층에 따라 허가를 발급하며 그들은 이란 수로를 통과한다.

수비대 해군 사령관은 덧붙였다: 전장에 있는 우리 사랑하는 사람들은 수비대 해군 전사들도 전장에 있으며 위반자들과 대처하고 있고 예의를 갖추지 않는다는 것을 알아야 한다.