헤그세스: 우리는 호르무즈를 통제한다!; 한 시위자의 외침: 겁쟁이, 너는 전사가 아니다

ABNA 통신이 Al-Jazeera 방송을 인용해 보도한 바에 따르면, «피트 헤그세스» 미국 전쟁 장관은 이란의 핵무기 획득 방지 주장을 반복하면서 자국의 호르무즈 해협에서의 조치가 효과적이라고 주장했습니다!

미국의 전쟁 장관은 테헤란의 핵 프로그램의 평화적 성격을 언급하지 않고 주장했습니다: 이란이 핵무기를 얻지 못하도록 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취하는 것은 트럼프 대통령과 나의 책임입니다!

«피트 헤그세스»는 그런 다음 이 나라 의회의 중간선거 실시 전야에 선거 선전을 목적으로 주장했습니다: 우리는 현재 호르무즈 해협에 대한 효과적인 통제권을 가지고 있습니다!

«피트 헤그세스» 미국 전쟁 장관의 자국의 호르무즈 해협에 대한 통제에 관한 주장은 이 나라의 긴장 조성 행동과 전략적 호르무즈 해협에서의 불안 창출로 인해 석유 가격이 새로운 기록을 세운 시기에 표명되고 있습니다.

다른 한편, 그의 연설 도중 몇몇 시위자들은 구호를 외침으로써 이 나라 국민의 트럼프 정부의 호전성에 대한 반대를 선언했습니다.

시위자 중 한 명이 외치고 있었습니다: 당신들은 우리 가족을 죽이고 있어요! 너는 전사가 아니야, 겁쟁이야!