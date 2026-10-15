이란에 관한 트럼프의 반복되는 환상의 연속

ABNA 통신이 Al-Jazeera 방송을 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 애리조나주 유세 집회에서 연설하면서 참석자들의 관심을 끌기 위해 그의 진부하고 지루한 말을 반복했고, 자국 국민에게 용기를 주기 위해 주장했습니다: 이란은 더 이상 육군도 해군도 없으며 모든 병력이 파괴되었습니다.

트럼프는 협상 테이블을 치는 것과 과도한 요구에서 벗어나기 위해 그의 말을 반복하며 주장했습니다: «우리는 지금 [이란에서] 누구와 상대하고 있는지 모릅니다.»

그는 또한 비열한 발언에서 주장했습니다: 이란 지도자들은 살해되었고 더 이상 협상 상대가 누구인지 분명하지 않습니다.

미국 대통령은 이 몇 달 동안 몇 번째인지 모르게 주장했습니다: 이제 아무도 이란 대통령이 되려고 하지 않습니다.

트럼프는 이란 핵 프로그램이 평화적이라는 이란 관리들의 발언을 언급하지 않고, 이란이 핵무기를 얻는 것을 막을 필요성을 주장하며 테헤란이 그러한 무기를 얻지 못하도록 보장하기 위해 조치를 취해야 한다고 주장했습니다.

그는 이란에 대한 공격을 정당화하기 위해 주장했습니다: 미국이 이란 거점을 공격하기 전, 이 나라는 핵무기 획득까지 불과 ۲주밖에 남지 않았습니다.

미국 대통령은 호르무즈 해협에 대해서도 미국이 이 수로의 완전한 통제권을 장악했으며 이제 과거보다 더 많은 석유를 그곳에서 수출하고 있다고 주장했습니다.

트럼프는 그 비용을 자국 국민이 연료비로 지불하고 있는 그의 잘못된 정책에서 벗어나기 위해 주장했습니다: 이란과의 전쟁이 끝나는 즉시 휘발유 가격이 하락하고 심지어 군사 작전 시작 전보다 낮은 수준에 도달할 것입니다.

그는 주장의 또 다른 부분에서 자기 홍보에 나섰고, 미국의 이전 대통령들을 비판하면서 그들이 그가 지금 이란에 대해 취하고 있는 조치를 더 일찍 의제에 올렸어야 했지만 여전히 기다렸다고 주장했습니다.

미국 대통령은 또한 자국에 연료 위기를 초래한 이란에 대한 그의 실패한 경제 정책을 정당화하기 위해 주장했습니다: 미국 국민이 이와 관련하여 부담하는 비용은 매우 미미하며 그는 에너지 가격이 이것보다 훨씬 더 많이 오를 것으로 예상했습니다.

트럼프는 그의 발언의 또 다른 부분에서 이란에 대한 전쟁에 NATO가 참여하지 않은 것에 분노하면서 동시에 워싱턴이 이란에 대응하기 위해 어느 쪽의 도움도 필요로 하지 않는다고 주장했습니다.

그는 또한 미국의 중간선거를 매우 중요하다고 묘사하며 말했습니다: 이 선거는 우리가 지금까지 목격한 가장 중요한 선거일 수 있습니다.