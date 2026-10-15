혁명수비대 대변인: ۴۰일 전쟁 후 더先进적인 무기를 얻었다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 호세인 모헤비 장군은 Tehran Times 신문과의 독점 인터뷰에서 이란에 대한 새로운 전쟁의 가능성을 배제하지 않았으며 말했습니다: 미국 측의 그러한 전쟁 시작은 비논리적이지만, 이 가능성은 여전히 존재합니다; 왜냐하면 그의 말에 따르면, 트럼프 행정부는 중간선거 전에 성과가 필요하기 때문입니다.

모헤비는 덧붙였습니다: 이란은 어떠한 새로운 침략에도 이전보다 더 강한 힘으로 대응할 준비가 되어 있으며, 그러한 조치가 미국에 미치는 결과는 «더 고통스러울» 것입니다.

혁명수비대 대변인은 또한 미국의 해외 전쟁에 대한 언론 보도를 비판하며, 그의 믿음에 따르면 이 나라의 여론은 이러한 전쟁의 현실을 알지 못하며, 주류 언론은 그가 «무자비한 침략»이라고 부른 것의 현실을 숨기고 있다고 말했습니다.

그는 또한 이란 지도자들 사이에 이견과 협력 부재가 있다는 미국 관리들의 발언을 «완전히 거짓»이라고 일축하며, 이러한 주장은 전쟁에서 워싱턴의 실패를 정당화할 목적으로 제기된다고 말했습니다.