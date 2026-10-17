페제시키안: 미국이 이 길을 계속 간다면 세계 상황은 더 나빠질 것이다

아브나 통신의 보도에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 오늘 금요일 메흐르 24일 정오, 생물다양성협약 제17차 당사국총회 정상회의 개최 중에 아르메니아의 니콜 파시냔 총리와 만나 대화했다.

대통령은 이 회담에서 광업, 무역, 경제, 관광, 문화 분야에서 두 나라 간의 전략적이고 장기적인 계획 수립의 필요성을 강조하며 말했다: «두 나라 간의 전략적 계획 수립은 여러 분야에서 두 나라 관계의 심화로 이어질 수 있다.»

페제시키안은 지적했다: «두 나라 간 관계의 심화는 지역의 안정과 안보를 가져올 것이다.»

대통령은 우리가 모든 분야에서 소통 확대에 결심하고 있다고 언급하며 강조했다: «우리는 상호 협력을 통해 문제들을 실천의 장에서 현실화해야 한다; 오늘까지도 매우 좋은 조치들이 취해졌으며, 이 조치들이 장기적이고 가시적인 결과를 가져오기를 희망한다.»

페제시키안은 이란이 제재될 수 없다고 강조하며 말했다: «미국은 이란이 국민에 의지하고 이웃들과의 조화 속에서 힘 있게 세계와의 관계를 계속할 것임을 알아야 한다.»

페제시키안은 미국의 우리나라에 대한 제재를 언급하며 강조했다: «미국은 우리뿐만 아니라 전 세계를 위해 문제를 만들었다; 만약 이 길을 계속 가고자 한다면 전 세계를 위해 상황은 더 나빠질 것이므로, 힘 대신 대화의 논리로 행동하는 것이 좋다.»