호르무즈 해협 동부에서 화재가 발생한 위반 유조선을 군 해군이 식별

아브나 통신의 보도에 따르면, 몇 시간 전 군 해군의 감시팀은 호르무즈 해협 동부에 대한 지속적인 통제의 일환으로 금지 구역에서 화재가 발생한 위반 유조선을 발견하고 식별했다.

이 위반 유조선은 또한 추적 시스템을 꺼두고 호르무즈 해협 동부 지역의 금지 구역을 통과하려고 했다.

이란 이슬람 공화국 군 해군은 강조했다: 항로와 금지 구역에서의 조화되지 않은 움직임의 결과는 다른 선박들에 대한 불안과 많은 위험의 초래이다.