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호르무즈 해협 동부에서 화재가 발생한 위반 유조선을 군 해군이 식별

17 10월 2026 - 11:50
News ID: 1879123
Source: ABNA
호르무즈 해협 동부에서 화재가 발생한 위반 유조선을 군 해군이 식별

군 해군의 감시팀은 호르무즈 해협 동부 지역을 통과하던 중 화재가 발생한 위반 유조선 한 척을 식별했다.

아브나 통신의 보도에 따르면, 몇 시간 전 군 해군의 감시팀은 호르무즈 해협 동부에 대한 지속적인 통제의 일환으로 금지 구역에서 화재가 발생한 위반 유조선을 발견하고 식별했다.

이 위반 유조선은 또한 추적 시스템을 꺼두고 호르무즈 해협 동부 지역의 금지 구역을 통과하려고 했다.

이란 이슬람 공화국 군 해군은 강조했다: 항로와 금지 구역에서의 조화되지 않은 움직임의 결과는 다른 선박들에 대한 불안과 많은 위험의 초래이다.

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