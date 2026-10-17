하타미: 미국 관리의 이란 경제 붕괴 예측은 실현되지 않았다

테헤란 금요 예배 임시 이맘은 두 번째 설교의 세 번째 축에서 최근 이란 국민에 대한 미국 관리들의 발언을 언급하며 말했다: «요즘, 늘 그렇듯이, 이른바 미국 정치인들로부터 이란 국민에 대한 모욕이 이루어졌다.»

그는 덧붙였다: «첫째, 그들은 이란의 영광스러운 역사에 의문을 제기했다; 그러나 이란의 역사, 특히 이슬람과 결합된 이후의 역사는 영광스럽다. 이슬람과 이란의 상호 공헌을 알기 위해서는 이 분야에 관한 순교자 모타하리의 책을 참고할 수 있다.»

하타미는 이어 이란 경제 붕괴에 관한 미국 국무장관의 발언을 언급하며 말했다: «미국 국무장관은 두 주 뒤에 이란 경제가 붕괴할 것이라고 말했다. 지난주에 그 두 주가 끝났지만, 이란 경제는 더욱 역동적으로 변했다.»

그는 덧붙였다: «이것은 우리의 말만이 아니다; 세계경제기구 수장도 이란이 지난 한 달 동안 상황을 통제할 수 있었고 내년은 경제적으로 이란 국민에게 빛나는 해가 될 것이라고 말한다. 이 일은 그의 말에 따르면 미국 국무장관의 예측과 반대로 일어났다.»

테헤란 금요 예배 임시 이맘은 이어 도널드 트럼프의 정치적 상황을 언급하며 말했다: «요즘 트럼프는 자기 당의 선거 운동을 위해 활동하고 있으며 선거도 다가오고 있다. 그가 어디를 가든 사람들의 항의에 직면했다; 그의 연설 중 하나에서는 연설이 다섯 번 중단되었다.»

하타미는 이 사건을 미국 대통령에 대한 항의의 표시로 보며 말했다: «미국 내에서조차 그에게 반대하며, 그의 인기도는 40퍼센트 아래로 떨어졌다.»