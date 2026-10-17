페제시키안: 그들은 우리를 항복시킬 수 있다고 생각하지만, 우리는 힘에 굴복하지 않을 것이다

아브나 통신의 보도에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 오늘 금요일 메흐르 24일 정오, 생물다양성협약 제17차 당사국총회 정상회의 계기에 열린 회담에서 이라클리 코바히제 조지아 총리와 만나 이란과 조지아 간의 경제·문화·관광 관계 확대를 언급하며 말했다: «우리는 관계를 실질적으로 확대해야 한다; 이를 위해 명확한 일정이 포함된 실행 계획을 수립해야 한다.»

대통령은 미국이 우리나라에 부과한 제재를 언급하며 말했다: «이 제재들은 인도적 틀을 벗어난 것이며, 지난 몇 달 동안의 그들의 공격은 정당화될 수 없고 비인도적이다.»

페제시키안은 핵무기 제조에 관한 혁명의 순교한 지도자의 명확한 입장을 언급하며 강조했다: «이란은 핵무기를 추구하지 않으며, 우리나라에 대한 파괴적인 선전은 거짓이라고 본다.»

대통령은 강조했다: «우리는 항상 대화할 준비가 되어 있었다; 그들은 우리를 항복시킬 수 있다고 생각하지만, 우리는 힘에 굴복하지 않을 것이다.»

이라클리 코바히제 조지아 총리도 이웃 국가들에 대한 자국의 명확한 입장을 강조하며 말했다: «이웃 국가들에 대한 우리의 입장은 투명하며, 우리는 국가 내정에 대한 어떠한 외국 개입도 거부한다.»

조지아 총리는 두 나라 간의 문화적·지리적 공통점을 언급하며 강조했다: «우리의 원칙은 두 나라 간의 우정과 협력이며, 양측 외무장관과 외교 기관의 협력을 통해 경제와 관광 분야에서 공통된 견해에 도달할 수 있기를 희망한다.»