ABNA 통신이 알자지라 방송을 인용한 보도에 따르면, J.D. 밴스 미국 부통령은 "CBS 뉴스"와의 대화에서 워싱턴의 과도한 요구를 제시하며 자국이 이란으로부터 핵 프로그램을 재건하지 않겠다는 확실하고 단호한 약속을 얻으려 한다고 주장했다.

연료 가격이 미국 중간선거에서 공화당의 득표 감소에 크게 영향을 미친 가운데, 밴스는 미국 유권자들의 지지를 얻기 위해 "이란과의 분쟁이 끝나면 연료 가격의 하락을 보게 될 것"이라고 주장했다.