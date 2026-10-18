헤그세스: 중국은 태평양에서 군사력을 강화하고 있다

ABNA 통신이 알자지라 방송을 인용한 보도에 따르면, "피트 헤그세스" 미국 전쟁부 장관은 오늘 토요일 연설에서 "우리는 남중국해와 태평양에서 현상 유지를 변경하려는 어떠한 시도도 막을 준비가 되어 있다"고 주장했다.

미국 전쟁부 장관은 이와 관련하여 "중국은 태평양에서 최대 규모의 군대 강화를 하고 있다"고 덧붙였다.

이는 그가 군사 예산과 자국의 세계 식민지화 시도에 대해서는 언급하지 않은 가운데 나온 것이다.