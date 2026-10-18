후시: 팔레스타인에 대한 우리의 지지는 앞으로 더욱 강해질 것이다

ABNA 통신이 알-마시라 방송을 인용한 보도에 따르면, 압둘말릭 알-후시는 순교한 야히야 알-신와르, 팔레스타인 이슬람 저항 운동(하마스) 정치국 고(故) 의장에게 보낸 편지에서, 그의 순교 한 달 전에 작성되어 현재 공개된 것에서 "알-악사 홍수" 작전을 성공적인 행동으로 묘사하며 "알-악사 홍수 작전은 계획, 조직, 실행 면에서 최고 수준의 성공을 거두었으며, 하나님의 지원과 돌봄과 도움가 그 안에 분명히 드러났다"고 말했다.

그는 하마스와 알-카삼 여단의 역할을 언급하며 "하마스 운동과 그 무자히드의 팔인 알-카삼 여단은 하나님의 길에서의 지하드와 무슬림의 완강한 적에 대한 대응을 위해 이슬람 움마의 깃발을 높이 들었다"고 덧붙였다.

안사르 알라의 지도자는 팔레스타인에 대한 무슬림의 공동 책임을 강조하며 "이슬람 성지의 문제, 팔레스타인 해방, 팔레스타인 민족의 구원, 시온주의자들의 위험을 막는 것은 모든 무슬림과 관련된 문제이다. 우리는 예멘에서 모든 노력을 기울일 것이며, 우리가 가진 모든 것으로 행동할 것이고, 이 신성한 전투에 더 큰 참여를 위해 노력할 것이다"라고 밝혔다.

그는 또한 예멘의 군사 능력에 대해 "미사일 부대는 전투의 필요에 맞는 미사일 개발을 위해 노력해 왔으며 이 과정은 계속되고 있다. 예멘은 작전의 다섯 번째 단계 수행과 야파를 포함한 점령지 깊숙한 곳의 적 위치를 목표로 하는 데 필요한 역량과 능력을 확보하고자 한다. 홍해, 아덴만, 바브엘만데브, 아라비아해에서의 해상 작전은 큰 성공을 거두었으며, 하나님의 도움으로 인도양과 지중해에서의 해상 작전 발전을 위한 노력이 계속되고 있다"고 명시했다.

알-후시는 예멘에 대한 미국의 공격을 언급하며 "워싱턴은 우리에게 해상 작전을 중단하도록 압력을 가하기 위해 우리 나라에 700회 이상의 침략적 공습을 가했지만 이 목표에서 실패했다. 우리의 강조점은 여러분 곁에서 종교적, 인도적, 형제적 입장을 견지하는 것이며, 그것은 하나님의 뜻으로 그 어느 때보다 강화될 것이고, 우리는 지원 전선과의 조정을 확대하기 위해 노력할 것이다. 여러분 곁에 있는 우리의 입장은 적들로부터의 어떤 정치적, 군사적, 경제적 압력에도 종속되지 않으며 이러한 압력의 영향을 받지 않을 것이다"라고 말했다.