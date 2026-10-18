예멘 전쟁은 예멘인 간 대화로만 끝난다

세예드 레자 사드룰호세이니는 인터뷰에서 예멘 전쟁의 지속과 사우디아라비아 주도 연합군의 공격을 언급하며 "예멘에서 수년간 계속된 전쟁 후, 몇 달 전 사나 공항 활주로에 대한 강력한 폭격에 이어 사나에 자리한 정부는 사우디아라비아 주도 연합군의 봉쇄와 군사 조치에 대한 반응으로 상당한 군사 작전을 수행하기로 결정했다"고 밝혔다.

서아시아 문제 전문가는 덧붙였다. "사나 정부는 그때부터 전쟁 지속을 원하지 않는다고 강조하면서도 예멘의 독립을 수호하고 예멘인 간 대화에 참여할 준비가 있음을 선언해 왔다. 동시에 예멘 군도 침략군을 후퇴시키고 사우디아라비아의 전략적 중심지를 목표로 하는 조치를 취해 왔다."

사드룰호세이니는 이러한 군사 조치의 결과를 언급하며 "수행된 공격은 리야드 공항을 포함한 사우디아라비아 일부 공항의 활동과该国 각 지역의 아람코 시설 및 석유 프로젝트에 영향을 미쳐 사우디아라비아의 석유 수출 감소를 초래했다"고 말했다.

이란 이슬람 공화국의 역내 역할의 중요성을 강조하며 그는 "역내에서 이란의 위상과 이 국가와 예멘 구국 정부의 관계를 고려할 때, 사우디아라비아와 예멘 구국 정부를 포함한 역내 국가들이 역내 평화와 안보를 유지하기 위해 이란 이슬람 공화국의 외교적 역량을 활용할 필요가 있다"고 명시했다.

이 서아시아 문제 전문가는 계속해서 "이란 이슬람 공화국은 평화주의적이고 인도주의적 접근과 역내 국가들의 독립에 대한 강조를 가지고 사우디아라비아와의 외교적 접촉을 통해 예멘의 독립에 대한 관심과 예멘인 간 대화의 시작을 위한 여건을 마련하고자 노력해 왔다"고 말했다.

그는 "이러한 외교적 노력은 여전히 계속되고 있지만 일부 지역에서 갈등이 감소했음에도 불구하고 예멘의 군사적 분쟁은 아직 완전히 끝나지 않았다"고 지적했다.

사드룰호세이니는 마지막으로 "예멘 정부와 군도 선언한 바와 같이, 사우디아라비아 주도 연합군의 예멘 국민에 대한 불평등한 전쟁의 종식은 이 국가의 독립 존중, 예멘인 간 대화의 여건 마련, 그리고 외교적 해결책 추구에 달려 있다"고 강조했다.