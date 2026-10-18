수피: 이란이 공격받으면 지역 인프라도 안전하지 않을 것

"진보 개혁파" 당 사무총장 알리 수피는 미국-시온주의 적의 새로운 움직임과 향후 1~2주 내 우리 국가에 대한 공격 가능성에 관한 인터뷰에서 "그런 일이 일어날 것 같지 않다. 상대방도 이 전쟁이 지역적 성격을 띠고 있으며 이란의 지리에만 국한될 수 없다는 것을 알고 있기 때문"이라고 밝혔다.

그는 덧붙였다. "어떤 군사 행동이든 지역을 혼란에 빠뜨릴 수 있으며, 지역 국가들, 특히 페르시아만 연안국과 아랍 국가들은 전면전을 견디기 어려울 것임을 보여주었다. 그러한 전쟁의 여파가 반드시 그들의 국가에도 미칠 것이기 때문이다."

미국은 큰 대가를 치러야 할 것

이 정치 활동가는 계속해서 말했다. "이란의 인프라가 공격받으면 지역 다른 국가들의 인프라도 안전하지 않을 것이다. 다른 한편으로 미국도 매우 큰 대가를 치러야 하며, 그러한 전쟁의 결과는 상대방에게도 확실하지도 명확하지도 않다."

이란의 가능한 전쟁에 대한 대응 능력을 언급하며 그는 "이란은 전쟁에 필요한 시설과 메커니즘을 갖추고 있음을 보여주었다. 물론 장기적 평가에서 양측의 시설 규모나 이란의 경제 상황 같은 문제가 검토될 수 있지만, 어쨌든 협상은 여전히 진행 중이며 끝나지 않았다"고 말했다.

"진보 개혁파" 당 사무총장은 미국-시온주의 당국자들의 일부 강경 발언에 대해 "내 생각에 이러한 발언은 실제로 작전 행동으로 이어지기보다는 허세의 측면이 더 강하다"고 지적했다.