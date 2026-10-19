아브나 통신의 보도에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 오늘 일요일 웹사이트 «액시오스»와의 짧은 전화 통화에서 다가오는 크네세트 선거에서 네타냐후에 대한 자신의 지지와 관련해 주장했다: 나는 항상 이렇게 할 의도였다. 단지 너무 일찍 하고 싶지 않았을 뿐이다.

트럼프는 그들이 서로 «좋은 관계»를 가지고 있기 때문에 네타냐후를 지지한다고 덧붙였으며, 네타냐후가 재선될 경우 이 좋은 협력은 «계속될 것»이라고 말했다.

트럼프는 이어 주장했다: 이스라엘이 믿을 수 있는 인물을 갖는 것이 중요하다.

그는 이스라엘의 다른 관계자와 함께 일할 수 있는지에 대한 질문에 답하며 말했다: 아마 할 수 있을지도, 아마 없을지도 모른다. 왜 위험을 감수해야 하는가?

이는 미국 대통령이 이전에 자신의 소셜 네트워크인 «트루스 소셜»에 메시지를 게시하며 전문 아동 살해자를 지지하면서 다음과 같이 선언했던 동안의 일이다: 나는 (이스라엘) 정권의 총리로 재선되려는 그의 향후 시도에서 네타냐후에 대한 완전하고 무조건적인 지지를 선언한다! 만약 이스라엘이 네타냐후가 아닌 다른 사람을 선택한다면, 그것은 잘못된 지도자를 선택한 것이다!