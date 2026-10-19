아브나 통신이 CNN을 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 에너지 장관 크리스 라이트는 자국의 의회 중간선거를 앞두고 공화당 동료들의 패배를 확실시하면서 자국 정부의 실패 일부를 다음과 같이 정당화하려 했다: 트럼프는 «린지 그레이엄» 제재를 취소하지 않았다. 그는 단지 그 집행을 당분간 유예했을 뿐이다.

미국 에너지 장관은 이에 대해 말했다: 갤런당 5달러가 넘는 휘발유 가격에 문제가 없는가? 가격이 하락하고 있어 기쁘다. 만약 러시아가 더 많은 경유를 시장에 공급하고 수출할 수 있다면, 이는 미국 소비자에게 이익이 될 것이다. 이는 세계에 이익이 될 것이다!

크리스 라이트는 «왜 이 합의(반러시아 제재 일부 유예)가 러시아가 우크라이나에 대한 전쟁의 강도를 줄이거나 실제로 이를 끝내는 데 동의하기 전에 체결되었는가?»라는 질문에 답하며 주장했다: 트럼프가 하려는 것은 평화로 이어지는 다른 접근 방식을 찾는 것이다. 그는 항상 혁신을 추구한다. 실제로 이것은 완전히 혁신적인 조치로 간주된다!