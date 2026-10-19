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라이트: 러시아의 더 많은 경유 공급은 미국 국민에게 이익이다

19 10월 2026 - 11:00
News ID: 1880023
Source: ABNA
라이트: 러시아의 더 많은 경유 공급은 미국 국민에게 이익이다

미국 에너지 장관은 모스크바에 대한 일부 제재 유예에 관해 발표했다: 러시아의 더 많은 경유 공급은 미국 소비자에게 이익이다.

아브나 통신이 CNN을 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 에너지 장관 크리스 라이트는 자국의 의회 중간선거를 앞두고 공화당 동료들의 패배를 확실시하면서 자국 정부의 실패 일부를 다음과 같이 정당화하려 했다: 트럼프는 «린지 그레이엄» 제재를 취소하지 않았다. 그는 단지 그 집행을 당분간 유예했을 뿐이다.

미국 에너지 장관은 이에 대해 말했다: 갤런당 5달러가 넘는 휘발유 가격에 문제가 없는가? 가격이 하락하고 있어 기쁘다. 만약 러시아가 더 많은 경유를 시장에 공급하고 수출할 수 있다면, 이는 미국 소비자에게 이익이 될 것이다. 이는 세계에 이익이 될 것이다!

크리스 라이트는 «왜 이 합의(반러시아 제재 일부 유예)가 러시아가 우크라이나에 대한 전쟁의 강도를 줄이거나 실제로 이를 끝내는 데 동의하기 전에 체결되었는가?»라는 질문에 답하며 주장했다: 트럼프가 하려는 것은 평화로 이어지는 다른 접근 방식을 찾는 것이다. 그는 항상 혁신을 추구한다. 실제로 이것은 완전히 혁신적인 조치로 간주된다!

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