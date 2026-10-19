페르시아만 협력 위원회의 이란과 예멘에 대한 적대적 성명

아브나 통신의 보도에 따르면, 페르시아만 협력 위원회 장관 이사회는 마나마에서 열린 제108차 회의의 최종 성명에서 예멘 군대의 사우디아라비아 진지에 대한 보복 공격을 규탄했다.

이 성명에서 페르시아만 협력 위원회는 언급된 공격이 사우디아라비아의 민간 공항과 중요 시설을 대상으로 했으며 민간인 사상자를 초래했다고 주장했다.

이 위원회는 또한 리야드에 대한 지지를 선언하며 이른바 자위권을 강조했다.

페르시아만 협력 위원회는 이어 예멘에 관한 안전보장이사회 결의의 이행, 안사룰라에 대한 무기 제한 강화, 그리고 이 위원회의 주장에 따르면 이 단체가 미사일과 드론을 확보할 수 있게 하는 지원의 중단을 요구했다.

또한 이 성명에서 안사룰라를 테러리스트 단체 목록에 포함시킬 것을 요구하는 요청이 제기되었다.

이 성명의 다른 부분에서는 이란 이슬람 공화국에 대한 주장이 제기되었고 이란에 귀속되는 페르시아만 협력 위원회 회원국과 요르단에 대한 미사일 및 드론 공격이 규탄되었다.

이 위원회는 지역의 미국 기지에서 이란에 대해 이루어진 공격을 언급하지 않고 테헤란을 이 공격의 책임자로 간주하며 즉각적인 중단과 주장되는 손해의 보상을 요구했다.

페르시아만 협력 위원회 회원국 외무장관들은 또한 미국과 이란 사이의 현재 위기를 극복하기 위해 대화와 외교의 길로의 복귀를 요구했다.