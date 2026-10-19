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페르시아만 협력 위원회의 이란과 예멘에 대한 적대적 성명

19 10월 2026 - 11:01
News ID: 1880025
Source: ABNA
페르시아만 협력 위원회의 이란과 예멘에 대한 적대적 성명

페르시아만 협력 위원회는 마나마에서 열린 장관 회의의 최종 성명에서 이란과 예멘에 대한 주장을 반복하며 안사룰라에 대한 정치적 및 군사적 압력 강화를 요구했다.

아브나 통신의 보도에 따르면, 페르시아만 협력 위원회 장관 이사회는 마나마에서 열린 제108차 회의의 최종 성명에서 예멘 군대의 사우디아라비아 진지에 대한 보복 공격을 규탄했다.

이 성명에서 페르시아만 협력 위원회는 언급된 공격이 사우디아라비아의 민간 공항과 중요 시설을 대상으로 했으며 민간인 사상자를 초래했다고 주장했다.

이 위원회는 또한 리야드에 대한 지지를 선언하며 이른바 자위권을 강조했다.

페르시아만 협력 위원회는 이어 예멘에 관한 안전보장이사회 결의의 이행, 안사룰라에 대한 무기 제한 강화, 그리고 이 위원회의 주장에 따르면 이 단체가 미사일과 드론을 확보할 수 있게 하는 지원의 중단을 요구했다.

또한 이 성명에서 안사룰라를 테러리스트 단체 목록에 포함시킬 것을 요구하는 요청이 제기되었다.

이 성명의 다른 부분에서는 이란 이슬람 공화국에 대한 주장이 제기되었고 이란에 귀속되는 페르시아만 협력 위원회 회원국과 요르단에 대한 미사일 및 드론 공격이 규탄되었다.

이 위원회는 지역의 미국 기지에서 이란에 대해 이루어진 공격을 언급하지 않고 테헤란을 이 공격의 책임자로 간주하며 즉각적인 중단과 주장되는 손해의 보상을 요구했다.

페르시아만 협력 위원회 회원국 외무장관들은 또한 미국과 이란 사이의 현재 위기를 극복하기 위해 대화와 외교의 길로의 복귀를 요구했다.

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