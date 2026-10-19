아브나 통신이 알-마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 안사룰라 운동 대변인이자 예멘 협상 대표단 단장인 모하마드 압둘살람은 사우디 측이 이전 합의에서의 자신의 의무를 회피하고 있다고 강조했다. 2026년 7월 리야드의 사나 공항 공격은 체결된 휴전을 끝냈고, 사우디아라비아는 이전 경고 중 어느 것에도 주의를 기울이지 않았다.

그는 덧붙였다: 사나는 사우디아라비아의 침략이 격화되기 전에 리야드와 직접 및 간접적으로 연락하며 이 나라를 2023년 이전의 의무로 되돌리려 했고 사우디 측에 다양한 제안을 했지만 사우디아라비아는 한 걸음도 내딛지 않았다.

압둘살람은 명언했다: 사우디아라비아는 지역의 변화와 예멘의 «알-악사 폭풍» 전투 참여로 인해 더 이상 자신의 의무를 이행할 필요가 없다는 환상에 빠져 있다. 오만에 있는 우리 형제들은 휴전과 관련된 일련의 제안을 제시했고 사나도 이에 동조했다. 이 제안에는 조용한 분위기에서 협상을 수행하기 위한 5일 휴전이 포함되어 있었지만 사우디아라비아의 답변은 예멘의 인도적 요구에 부합하지 않았다.