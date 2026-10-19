아브나 통신의 보도에 따르면, 호자톨에슬람 타에브는 야간 민중 집회 활동가와 연설자 설명 회의에서 미국과 시온주의 정권의 이란 저항 능력에 대한 평가를 언급하며 말했다: 적은 이란 국민의 저항이 감소했으며 3일 또는 최대 6주 전쟁으로 국가를 항복시킬 수 있다고 생각했다. 그러나 이러한 평가는 잘못된 것으로 드러났다.

그는 덧붙였다: 상대측은 6주가 지나면 이란의 탄약과 미사일 비축량이 감소하고 경제적 압력이 심화되며 국내 불안정이 형성되어 다음 단계에서 이란이 약한 입장에서 협상에 들어가 적의 요구에 항복할 것이라고 예측했다. 그러나 이란 국민과 군대는 압력에 맞서 버텼고 미국인들은 자신들의 계산 착오를 깨달았다.

빈자동원기구의 수장은 미국과 시온주의 정권의 전략이 직접 전쟁에서 간접적 수단으로 변화했다고 밝히며 말했다: 적들은 목표 달성에 실패한 후 대리 세력, 지역 및 국제 협약, 경제적 압력, 불안정 조성을 활용하여 다시 한번 이란 이슬람 공화국에 압력을 가하려 했다.

그는 계속했다: 오늘날의 경쟁은 이란, 미국, 시온주의 정권 및 다른 국가들 간의 회복력 경쟁이다. 적들은 제재와 경제적 압력으로 국가의 역량을 약화시키려 했지만, 호르무즈 해협은 이러한 방정식에서 힘의 균형을 조정하고 경제적 회복력에 영향을 미치는 효과적인 요인이 되었다.

그는 재충돌 가능성을 언급하며 말했다: 미국의 계산을 복잡하게 만든 요인 중 하나는 이란의 대응 방식의 예측 불가능성이다. 왜냐하면 상대측은 이란의 가능한 대응이 어느 지점에서, 어떤 수단으로, 어느 시간에 이루어질지 알지 못하기 때문이다.