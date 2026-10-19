아라그치: 호르무즈 해협의 불안정은 미국-시온주의 군사 침략의 결과이다

아브나 통신의 보도에 따르면, 이슬람 협력 기구 외무장관 이사회 제52차 회의에 참석하기 위해 바그다드를 방문한 이란 이슬람 공화국 외무장관 사이드 아바스 아라그치는 오늘 아침 일요일 이라크 공화국 외무장관 푸아드 후세인과 만나 대화를 나누었다.

우리 나라 외무장관은 회의의 주최와 매우 훌륭한 운영에 감사를 표하면서, 이라크의 이슬람 협력 기구 외무장관 이사회 의장직 기간이 성공과 이 기구의 위상을 강화하기 위한 가치 있는 이니셔티브와 함께하기를 희망했다.

우리 나라 외무장관은 이슬람 국가들이 이슬람 세계의 문제, 특히 팔레스타인 문제와 지역에서 시온주의 정권의 계속되는 확장주의와 전쟁 선동에 관심을 기울여야 할 필요성을 언급하면서, 무슬림 민족 간의 «대화와 연대»를 강화하여 차이를 해소하고 위협에 맞서 이슬람의 결속과 단결을 높이는 것의 중요성을 강조했다.

이 회의에서 이란-이라크 양자 관계와 다양한 분야, 특히 경제, 무역 및 안보 분야의 협력에 대해 의견을 교환했다.

이란 이슬람 공화국 외무장관은 또한 이라크 측에 지역의 평화와 안보와 관련된 현재의 외교적 과정을 알리고, 이란 이슬람 공화국은 자국의 이익과 국가 안보를 수호하는 데 단호하고 진지한 것과 마찬가지로 긴장 고조를 방지하고 문제를 해결하기 위해 외교를 활용하는 데에도 확고한 입장을 가지고 있다고 지적했다.

외무장관은 강조했다: 호르무즈 해협의 현존하는 불안정과 지역 국가 및 세계에 대한 경제적 영향은 이란에 대한 미국-시온주의 군사 침략의 직접적인 결과이다. 그럼에도 불구하고 이란 이슬람 공화국은 이란의 7단계 계획에서 제안된 미국의 침략적이고 개입주의적인 조치가 중단되면 안보가 다시 호르무즈 해협으로 돌아올 것이라는 준비를 발표했다.

이란과 이라크 외무장관은 또한 아라비아 반도의 변화와 분쟁 종식을 돕는 방법에 대해 의견을 교환했다. 우리 나라 외무장관은 지난 10년의 변화에서 교훈을 얻어야 할 필요성을 언급하면서, 예멘 문제는 무력과 봉쇄로 해결할 수 없으며, 유엔 헌장의 틀 안에서 예멘의 국가 주권과 영토 보전을 존중하고 예멘 국민의 인권을 준수하여 다루어야 하며, 이란 이슬람 공화국은 이와 관련하여 당사자 간의 대화 가능성을 마련하기 위해 모든 종류의 지원을 할 준비가 되어 있다고 상기시켰다.

우리 나라 외무장관은 또한 모든 사람이 이슬람 성지의 신성함을 유지하는 것의 중요성을 언급하면서, 예멘 군대의 메카와 메디나 공격 주장에 대한 단호한 거부를 고려할 때, 이 잘못된 주장의 반복은 이슬람 움마의 이익에 부합하지 않으며 이슬람 협력 기구에서 분열과 균열의 기초가 되어서는 안 된다고 지적했다.