ABNA 통신의 보도에 따르면, "NBC 6"는 미국 플로리다 남부의 판사가 1996년 2대의 항공기를 격추한 데 연루되었다는 근거 없는 구실로 쿠바 전 대통령 "라울 카스트로"에 대한 체포 영장을 발부했다고 보도했다.

이 영장은 플로리다 제11사법구역 법원의 수석 판사 "아리아나 파하르도 오르샨"이 서명했다.

플로리다 주 법무장관 "제임스 어스마이어"는 오늘 월요일 아침 플로리다 국제 대학에서 열린 기자회견에서 카스트로가 "1급 계획적 살인 공모" 혐의로 기소되었다고 주장했다.

이 기소장에서 카스트로와 다른 5명, 즉 로렌소 알베르토 페레스-페레스, 에밀리오 호세 팔라시오 블랑코, 호세 피델 구알 바르사가, 라울 시만카 카르데나스, 루이스 라울 곤살레스-파르도 로드리게스는 여러 근거 없는 혐의에 직면했다: 살인 4건, 항공기 파괴 2건, 미국 시민 살해 공모!

주목할 점은 미국이 수년 동안 쿠바 내정에 간섭하고 아바나에 제재를 부과함으로써 이 나라 국민들이 식민주의 정책을 따르도록 강요하려 한다는 것이다.