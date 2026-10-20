미국의 인공지능 및 신기술 센터는 다음 전쟁에서 이란의 표적이다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 알라에딘 보루제르디, 이슬람 협의회(의회) 국가안보 및 외교정책 위원회 위원은 인터넷 프로그램 "모흐타사트"와의 인터뷰에서 이란의 핵무기 비확산 조약(NPT) 탈퇴 필요성을 지적하며 말했다: NPT는 이슬람 공화국이 만든 것이 아니며, 혁명 전 이란도 NPT 회원국이었고 혁명 후에도 의회에서 승인되었다. 우리의 회원국 지위는 우리가 핵폭탄을 만들지 않겠다고 약속한다는 것을 의미한다.

그는 덧붙였다: NPT 탈퇴가 "핵폭탄을 만들지 않겠다는 약속의 부재"를 의미한다는 점을 고려할 때, 어떤 국가가 이 조약에서 탈퇴하려 한다면 이 결정은 반드시 광범위한 정치적 결과를 초래할 것이다. 원자폭탄을 만들지 않겠다는 약속을 철회하면 핵무기 제조 단계에 들어가는 것을 의미한다. NPT 탈퇴는 우리가 반드시 우리의 담론에서 사용해야 하는 지렛대이다.

라레스탄, 혼지, 게라시, 에바즈, 주욤 주민의 대표자는 이에 대해 덧붙였다: NPT 탈퇴는 우리의 우호국들을 우리 나라와의 교류에서 어려운 처지에 빠뜨릴 것이다. 이 국가들은 현재 이란이 국제원자력기구의 규칙을 수용하겠다고 약속하고 따라서 핵폭탄 제조에 반대하기 때문에 우리를 강력히 옹호하고 있다; 그러나 당신이 약속의 부재 공간에 들어가면 그들(이란 우호국)도 옹호할 말이 없게 될 것이다.

보루제르디는 덧붙였다: 따라서 이 문제의 결과는 크지만, 이 결정이 언젠가 내려진다면 그 요건들과 함께 내려져야 하며, 당연히 이러한 문제를 판단하는 위치는 최고국가안보회의이다.

보루제르디는 이 인터뷰의 다른 부분에서 이란의 일곱 가지 조건에 대한 미국의 답변 세부 사항에 대해 말했다: 내가 아는 한 그들은 우리의 조건을 수용했지만 그들 자신의 조건도 추가했다. 물론 정확한 정보는 없지만 미국의 조건은 반드시 핵 문제와 60퍼센트 농축 핵물질의 인도 또는 희석에 관한 것이라고 생각한다.

라레스탄, 혼지, 게라시, 에바즈, 주욤 주민의 대표자는 덧붙였다: 미국인들은 이란의 조건을 수용하는 것 외에 다른 길이 없다. 왜냐하면 그들은 페르시아만 연안 아랍 국가들에서 자신들의 이익을 정의했으며 우리는 미국이 지역에서 이전의 존재를 갖는 것을 반드시 허용하지 않을 것이기 때문이다.

보루제르디는 이란에 대한 군사 공격에 관한 트럼프의 최근 위협을 지적하며 말했다: 우리 지역에서 미국 이익의 중요한 축 중 하나는 신기술과 인공지능에 대한 투자이며, 이 모든 이익과 센터는 우리의 감시 아래 있으며, 가능한 다음 전쟁에서 우리는 반드시 이 센터들을 공격할 것이다; 그때 미국인들은 누가 패배자이고 누가 승리자인지 이해할 것이다.