잘랄리: 트럼프의 새로운 위협은 이란의 의지를 꺾지 못할 것이다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 카젬 잘랄리는 월요일 저녁 모스크바의 러시아 과학 아카데미 사회과학 과학정보 연구소에서 열린 전문 행사 "이란의 종교와 권력"에서 말했다: 만약 우리가 세계를 목적 없이 묘사한다면, 권력이라는 개념의 정의는 통치자들이 세속적 쾌락을 누리는 것을 의미하지만, 시작과 끝이 있는 세계에 대한 우리의 정의에서는 권력이라는 개념이 존재하지 않고, 책임이라는 개념이 제기된다.

그는 세계의 많은 통치자들이 통치에서 본성과 도덕적 가치를 무시하는 것에 대해 유감을 표하면서 덧붙였다: 권력에서 도덕을 제거하는 것은 이란에 대한 침략자들이 7세에서 12세 사이의 학생들에게 폭탄을 투하한 미나브 학교와 같은 범죄를 초래한다.

잘랄리는 계속해서 말했다: 권력에서 도덕을 제거하는 것은 일부 국가들이 테러리즘을 합법적이라고 결론짓게 하거나, 일부 국가들이 다른 나라의 문명을 파괴하고 싶다고 말하게 한다.

이 이란 외교관은 말했다: 권력과 정치에서 도덕을 제거하는 것은 우리가 가자의 무고한 사람들과 억압받는 사람들에게 폭탄을 투하하고 이런 방식으로 8만 명 이상의 사람들을 죽이게 한다.

그는 지적했다: 오늘날 세계의 이러한 상황은 세계가 본성과 도덕으로의 회귀를 필요로 한다는 것을 보여준다; 우리를 도덕으로 초대하는 것은 종교이며, 도덕으로 제어되어야 하는 것은 권력이다.

잘랄리는 말했다: 오늘날 세계의 범죄는 도덕적 내용이 없는 권력의 결과이며, 따라서 우리는 도덕, 아브라함 종교, 신성한 전통으로 돌아가야 한다.

그는 이어서 "이란의 종교와 권력"의 과정을 네 가지 역사적 전환점에서 검토했다: 이슬람 이전, "사파비 왕조: 시아파 국민화의 창시자로서의 전환점", 사파비 왕조 이후, 그리고 마지막으로 이슬람 혁명의 승리와 "권력의 중심으로의 종교의 회귀와 문명적 전환점"을 다루며 지적했다: 역사를 개관해 보면 종교는 항상 이란 국민에게 중요한 범주였음을 보여준다.