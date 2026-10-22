아브나 통신이 엘리제궁 웹사이트를 인용해 전한 바에 따르면, 프랑스 대통령 에마뉘엘 마크롱은 오늘 수요일 연설에서 발표했다. 나는 최근 이 지역(서아시아)에 다녀온 출장에 대해 이야기하고 싶다. 그것은 지금 끝나가고 있다. 페르시아만 지역이 최근 몇 달 동안 2월 28일에 시작된 전쟁(미국의 테헤란에 대한 불법적 침략)으로 인해 심각한 불안정에 빠졌다는 것은 분명하다.

프랑스 대통령은 계속했다. 이 분쟁은 이란의 보복 조치, 호르무즈 해협의 폐쇄, 지역 전체의 불안정을 초래했다. 이 상황은 각국의 안보, 심지어 우리 경제에도 영향을 미쳤다. 우리가 잘 알고 있는 이 사태의 영향은 몇 달 동안 우리 시민들에게 직접적으로 영향을 미쳤다. 또한 여름 끝이 다가오면서 상황은 악화되었고 안보 조건은 더욱 위기적으로 변했다.

에마뉘엘 마크롱은 이어서 덧붙였다. 프랑스는 첫날부터 항상 평화와 안정의 요인으로 행동해 왔다. 우리는 처음부터 이것이 우리의 전쟁이 아니라고 선언했고, 그러한 결정을 내리지 않았으며, 지역의 평화와 안정이 우리에게 우선순위이다. 이란과 미국 사이, 그리고 다른 국가들과의 다양한 협상 채널이 있으며, 그 목적은 상황의 개선과 진정이다. 이것이 외교의 주요 목표로 간주된다.