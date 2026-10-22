미국, 걸프만 연안국에서 직원 철수 움직임

아브나 통신이 로이터 통신의 보도를 인용해 전한 바에 따르면, 미국 관리 3명은 미국 국무부가 걸프만 지역에 있는 미국 대사관에서 직원 일부와 그 가족을 철수시키는 명령을 준비하고 있다고 발표했다. 이 조치는 관리 2명에 따르면 특히 예멘의 안사룰라 운동과의 충돌이 재개될 가능성에 따라 취해지는 것이다.

미국 소식통에 따르면, 미국 국무부는 걸프만 지역에 있는 미국 대사관에서 직원 일부와 그 가족을 강제로 철수시키는 명령을 준비하고 있다.

미국 관리 2명은 이 조치가 충돌, 특히 예멘의 안사룰라 세력과의 충돌이 재개될 가능성과 관련이 있다고 발표했다.

한편 리야드 주재 미국 대사관은 수요일 보안 경고를 발표하며 안사룰라의 사우디아라비아에 대한 추가 공격 가능성에 대해 경고했다.

이 경고는 리야드 공항 공격을 포함한 사우디아라비아에 대한 공격 이후 발령되었다.

미국 관리 2명은 또한 철수 명령 가능성에는 사우디아라비아에 있는 미국 외교 대표부에서 모든 직원과 그 가족을 대피시키는 것이 포함될 수 있다고 말했다.