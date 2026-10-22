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미국, 걸프만 연안국에서 직원 철수 움직임

22 10월 2026 - 10:09
News ID: 1881188
Source: ABNA
미국, 걸프만 연안국에서 직원 철수 움직임

미국은 걸프만 국가에 있는 자국 대사관의 직원 일부를 강제로 철수시킬 준비를 하고 있다.

아브나 통신이 로이터 통신의 보도를 인용해 전한 바에 따르면, 미국 관리 3명은 미국 국무부가 걸프만 지역에 있는 미국 대사관에서 직원 일부와 그 가족을 철수시키는 명령을 준비하고 있다고 발표했다. 이 조치는 관리 2명에 따르면 특히 예멘의 안사룰라 운동과의 충돌이 재개될 가능성에 따라 취해지는 것이다.

미국 소식통에 따르면, 미국 국무부는 걸프만 지역에 있는 미국 대사관에서 직원 일부와 그 가족을 강제로 철수시키는 명령을 준비하고 있다.

미국 관리 2명은 이 조치가 충돌, 특히 예멘의 안사룰라 세력과의 충돌이 재개될 가능성과 관련이 있다고 발표했다.

한편 리야드 주재 미국 대사관은 수요일 보안 경고를 발표하며 안사룰라의 사우디아라비아에 대한 추가 공격 가능성에 대해 경고했다.

이 경고는 리야드 공항 공격을 포함한 사우디아라비아에 대한 공격 이후 발령되었다.

미국 관리 2명은 또한 철수 명령 가능성에는 사우디아라비아에 있는 미국 외교 대표부에서 모든 직원과 그 가족을 대피시키는 것이 포함될 수 있다고 말했다.

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