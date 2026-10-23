레자이 소장: 이란의 조건이 충족될 때까지 협상하지 않는다; 데이터 센터는 사거리 내에 있다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 최고 지도자의 대표이자 최고국가안보회의 사무총장인 모흐센 레자이 소장은 인터뷰에서 지역의 최근 정세와 이슬람 공화국 이란의 입장을 언급하며 강조했다: 모두는 이란에 대한 행동에는 비용이 따른다는 것을 알아야 한다.

그는 덧붙였다: 외교가 이러한 이해를 만들어낼 수 있다면 우리는 외교를 선호한다. 그러나 전쟁이 계속된다면 이란은 대응을 지속할 필요한 수단을 갖추고 있다.

최고국가안보회의 사무총장은 이전 단계에서 국가의 모든 역량이 사용되지 않았다고 밝히며 강조했다: 전쟁의 강도에 맞춰 더 많은 역량을 작전에 투입했으며 다음 단계에도 대비하고 있다.

레자이는 현재 상황이 계속될 경우의 결과에 대해 경고하며 말했다: 이 상황의 지속은 전략적 결과를 가져올 것이다. 그 중 하나는 에너지 시장이 향후 3년 동안 안정되지 않을 것이라는 점이다.

그는 지역 관계의 역학이 이란에 유리하게 변화하고 있음을 언급하며 말했다: 이 전쟁의 지속은 관계의 역학을 이란에 유리하게 바꾸었다. 왜냐하면 페르시아만 연안국들이 이란과의 관계를 빠르게 재정의하고 있기 때문이다.

최고 지도자의 대표는 계속해서 덧붙였다: 그들은 미군이 자신들의 기지조차 방어할 수 없다는 확신에 도달했다. 그리고 같은 나라들이 미국이 자기 나라를 방어해 주기를 기대하고 있었다.

레자이는 지역에서 미국의 자산에 대해 경고했다: 미국은 지역에 귀중한 자산을 가지고 있다. 전쟁이 발생하면 케이블, 데이터 센터, 인공지능 시설도 사거리 내에 들어올 수 있다. 충돌이 다시 시작되면 우리는 더 광범위한 계획을 가질 것이다.

최고국가안보회의 사무총장은 호르무즈 해협과 그 관리에 대해 강조했다: 첫째, 밀수는 전 세계 어디에나 있지만 호르무즈 해협은 이란의 통제 아래 있으며 우리가 그것을 관리한다. 둘째, 지난 두세 달 동안 평균적으로 매일 밤 다섯 척의 밀수업자 선박을 표적으로 삼았다. 이들은 CENTCOM 사령관이 그 정점에 있는 자들이며 UAE 군대도 사용하고 있다.

그는 호르무즈 해협의 전략적 중요성을 강조하며 말했다: 호르무즈 관리는 우리에게 국가적 자산이며 단순히 통행료를 받는 문제가 아니다. 주요 문제는 안보이다. 안보, 보험, 환경 비용에 대해서도 금액을 받을 수 있지만 해협 관리의 중요성은 그로부터 얻는 수입을 훨씬 능가한다.

레자이는 외교와 협상에 대한 이란의 입장에 대해 말했다: 우리는 과거의 외교로 돌아가지 않지만 외교도 포기하지 않는다. 우리는 중재자들을 통해 일곱 가지 새로운 조건을 제시했다. 이 조건들이 이행될 때까지 이란은 해협을 열지 않고 협상에도 돌아가지 않을 것이다.