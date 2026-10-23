아야톨라 아라키: 아제르바이잔 공화국 통치자들은 이란의 레자 샤와 사담의 운명에서 교훈을 얻어야 한다

Mehr 통신의 보도에 따르면, 지도자 전문가 회의 회원인 아야톨라 모흐센 아라키는 외부 피끄 강의에서 아제르바이잔 공화국의 최근 상황과 이 나라 정부의 반종교 정책 지속을 언급하며 말했다: 유감스럽게도 아제르바이잔 공화국의 현 정부는 많은 레드라인을 넘어섰다.

그는 «아제르바이잔 공화국 현 정부에서 무슬림에 대한 압박 정책이 계속되고 있다»고 밝히며 덧붙였다: 아제르바이잔 공화국 정부는 학자들과 종교 의식 개최에 제한을 두었고 최근에는 히잡 문제에서 소녀들에게도 제한을 두었다.

아야톨라 아라키는 아제르바이잔 공화국 정치인들에게 말했다: 자기 백성과 맞서지 않는 것이 좋습니다. 지역 통치자들, 즉 사담과 이란의 샤와 샤의 아버지처럼 자기 백성과 맞서 싸우다 전복된 자들에게서 교훈을 얻으십시오.

이 쿰 신학교 교사 협회 회원은 아제르바이잔 공화국 정부 수반이 신과의 전쟁에 나섰지만 무슬림이라고 주장한다고 밝히며 강조했다: 이러한 반종교적 행동은 무슬림임과 양립할 수 없다. 아제르바이잔 공화국 무슬림 소녀들의 히잡에 반대하는 것은 신과의 전쟁의 사례 중 하나이며 그러한 행동의 결말은 파멸이다.

그는 계속했다: 아제르바이잔 공화국 국민들은 한동안 이러한 상황을 견딜 수 있지만 이러한 조치가 계속된다면 그들은 현 정권을 전복시킬 것이다.

아야톨라 아라키는 마지막으로 말했다: 아제르바이잔 공화국 정부 당국자들은 시오니스트들을 자기 나라에 들여보내고 그들의 관리 정책을 따르고 있다. 그들은 아제르바이잔 공화국 국민들이 그들에 맞서 봉기하는 날 그들이 홀로 남게 될 것임을 알아야 한다.