코사리: 우리는 이란 봉쇄를 법적 경로를 통해 추궁해야 한다

에스마일 코사리는 인터뷰에서 이슬람 공화국 이란에 대한 미국의 조치를 법적으로 추궁할 필요성을 지적하며 말했다: 유감스럽게도 국제 법적 메커니즘은 위반 행위를 처리하고 법 위반자를 처벌할 충분한 힘과 집행 보장을 갖추지 못하고 있으며, 바로 이 점이 일부 강대국들이 다른 국가와 민족의 권리에 충분히 주의를 기울이지 않고 자국의 이익을 위해 행동하게 만든 원인이다.

그는 덧붙였다: 이러한 상황에서 우리는 힘과 결단력으로 이 접근 방식에 맞서야 하며, 미국을 위엄 있게 역외로 몰아내야 국제법이 문자 그대로 실행될 수 있다.

코사리는 미국의 위반 행위를 처리하는 국제 사법 기관의 활동을 비판하며 강조했다: 만약 국제 사법 기관이 위반자에 맞설 충분한 권한과 힘을 갖추고 있었다면, 훨씬 더 일찍 그러한 문제를 처리했어야 했다. 그럼에도 불구하고 이러한 상황이 추궁의 중단을 초래해서는 안 되며, 이슬람 공화국 이란의 사법부는 우리나라의 해상 봉쇄를 포함한 미국의 이란에 대한 조치와 위반 행위를 신중하게 문서화하고 법적 경로를 통해 추궁해야 한다.