오바마, 이란 전쟁 비판: 테헤란은 이제 호르무즈 해협에 대한 거부권을 가진다

ABNA 통신 보도에 따르면, 알-마야딘 방송을 인용하여, 버락 오바마, 미국 전 대통령은 발표했다: 이란은 이제 호르무즈 해협에 대한 거부권을 얻었다.

그는 도널드 트럼프 미국 대통령의 "승리" 선언으로부터 7개월이 지났음을 언급하며 물었다: 지금 상황은 어떠한가? 우리의 동맹국과 기지가 공격받았고, 미국인들이 죽었으며 수백 명이 더 부상당했다.

오바마는 또한 말했다: 전쟁은 미국의 미사일 비축량의 침식을 초래했다.

미국 전 대통령은 마지막으로 이란에 대한 트럼프의 잘못된 정책을 지적하며 석유, 경유, 휘발유 그리고 거의 모든 것의 가격 상승 원인에 대해 의견 차이가 없으며, 이 가격 상승의 원인은 이란에 대한 전쟁이라고 강조했다.

미국 전 대통령은 이란 핵 프로그램에 대해 인정했다: 이란은 핵무기를 가지고 있지 않았다, 왜냐하면 우리는 단 한 발의 미사일도 발사하지 않고 핵 합의를 이행했으며, 오직 협상과 외교를 통해서만 합의에 도달할 수 있었기 때문이다.

오바마는 피트 헤그세스 미국 전쟁 장관을 비판하며 그를 진지하지 않은 사람이라고 부르며 말했다: 우리 전쟁 장관이 아침에 거울에 비친 자신을 보는 데 얼마나 많은 시간을 쓴다고 생각하는가?

그는 덧붙였다: 내 말은, 그는 자신의 머리카락을 신경 쓰는데, 전사들은 그래야 한다고 생각하기 때문이다!

오바마는 계속했다: 이들은 진지한 사람들이 아니며, 문제는 결국 당신이 그들의 비진지함에 대한 대가를 치러야 한다는 것이다.