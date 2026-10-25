에르도안, 유엔 안전보장이사회 구조 개혁 촉구

ABNA 통신 보도에 따르면, 아나돌루 통신을 인용하여, 튀르키예 대통령 레제프 타이이프 에르도안은 오늘 토요일, 10월 24일, 유엔의 날 및 이 기구 창설 81주년을 맞아 보낸 메시지에서 유엔 구조 개혁의 필요성을 강조하며, 더 공정하고, 더 포괄적이며, 국제사회의 기대에 더 책임감 있게 응답하는 안전보장이사회의 창설을 촉구했다.

이 메시지에서는 전쟁, 인도적 위기, 기후 변화, 기아, 빈곤, 인종차별, 외국인 혐오, 이슬람 혐오가 유엔의 주요 사명이 그 중요성을 잃지 않았을 뿐만 아니라 더욱 필요해졌음을 보여준다고 명시되어 있다.

가자 사태를 언급하며, 그는 이렇게 썼다: 7만 4천 명 이상의 목숨을 앗아간 가자의 대량 학살은 세계 다른 지역의 위기와 분쟁과 함께 안전보장이사회 구조 개혁의 긴급한 필요성을 드러낸다.

튀르키예 대통령은 세계 각국이 유엔 헌장에 대한 지지를 강화하고 이 기구의 주요 기관의 효율성을 높이기 위해 필요한 개혁을 지원해야 한다고 강조했다.