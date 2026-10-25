압돌라히 소장: 우리는 미국 선박이 페르시아만에 들어오는 것을 허용하지 않을 것이다

ABNA 통신 보도에 따르면, 군 참모총장 겸 하탐 알-안비아 중앙사령부 사령관인 알리 압돌라히 소장은 서아시아에서 미국 테러 군대의 연이은 패배를 언급하며 말했다: 이슬람 이란의 영광스러운 군대는 전능하신 하나님을 신뢰하여 트럼프와 그 나라 지도자들이 미국 권력의 정점으로 여기며 그것으로 지역과 세계를 위협하는 미국 해군을 무력화시키는 데 성공했으며, 더 이상 페르시아만 주변 바다와 이란의 영해에 접근할 수 없다.

그는 덧붙였다: 미국 대통령은 그들의 군대와 군대가 다시 페르시아만에 들어오는 것을 꿈꿔야 한다. 그들은 이 소원을 영원히 무덤까지 가져갈 것이다.

압돌라히 소장은 강조했다: 우리는 어떠한 상황에서도 어떠한 때에도 미국 군함이 페르시아만에 들어오는 것을 허용하지 않을 것이다. 트럼프는 이란의 핵 시설을 파괴했다고 여러 번 주장했지만, 동시에 그리고 반복적으로 이란은 핵무기를 가져서는 안 된다고 선언하며, 이 명백한 모순은 끝이 없다.

하탐 알-안비아 중앙사령부 사령관은 지적했다: 만약 당신들이 모든 것을 파괴했다면, 이 헛소리를 반복하는 것에 무슨 의미가 있는가? 이 완전히 무의미하고 모순되며 반복되는 말들은 세계 여론, 특히 미국 국민을 속이는 데 사용된다.

그는 계속했다: 만약 당신들이 이란의 모든 능력과 군사력을 파괴했다고 확신한다면, 왜 당신들의 녹슨 군함, 선박, 겁쟁이 군대는 호르무즈 해협, 이란의 해상 및 육상 국경에 접근할 용기가 없는가?

압돌라히 소장은 명언했다: 의심할 여지 없이 용감하고 지혜로운 지도자의 확고한 결의, 파견되고 인내하는 민중의 의지, 목숨을 바치는 군대, 그리고 이슬람 이란의 책임자들의 결정으로 미국과 그 불법적인 자식인 시온주의 정권, 그리고 당신들의 비열하고 침략적인 군대를 당신들이 자신의 손으로 만든 늪에 날마다 더 깊이 빠뜨리기로 결정되었다.

그는 덧붙였다: 전능하신 하나님의 도움과 신의 승리로, 강한 이란의 전략은 이 대결이 길어질수록 당신들을 이전보다 더 깊이 죽음과 쇠퇴의 늪에 빠뜨리는 것이다. 인샤알라.