압돌라힘 안사리는 인터뷰에서 미국과 이스라엘의 선거를 언급하며 말했다: 선전적 관점에서 볼 때, 도널드 트럼프와 베냐민 네타냐후의 선거 패배는 확실히 이란에 유리할 것이다; 왜냐하면 세계의 많은 사람들이 이란을 이 패배의 원인으로 볼 것이며, 이는 이슬람 공화국의 국제 무대에서의 힘을 반영하는 것이 될 수 있기 때문이다; 압력에 굴복하지 않았을 뿐만 아니라 침략자들을 굴욕에 빠뜨린 국가의 힘을.

그는 덧붙였다: 그러나 내 생각에 이란은 네타냐후와 트럼프의 선거 패배를 그다지 원하지 않는다; 왜냐하면 기본적으로 그들의 떠남이나 남음에 베팅하지 않았으며, 이 두 사람의 선거 운명도 이란에게 결정적이지 않기 때문이다.

안사리는 계속했다: 네타냐후와 트럼프는 그들의 행동으로 미국과 이스라엘을 세계적으로 고립시켰고, 이 두 정권의 모습을 세계 여론에서 범죄자로 드러냈다. 그들의 어리석음은 또한 서방 미디어 흐름의 패배와 신뢰 상실을 초래했다; 이전에 시온주의가 원하는 서사를 생산하는 방향으로 활동했던 흐름의.

국제 문제 전문가는 강조했다: 이 두 사람의 행동은 미국과 이스라엘 국민들의 생활 조건을 더 어렵게 만들었고 그들의 국제적 지위를 심각하게 격하시켰다.

트럼프와 네타냐후의 계속된 집권이 미국과 이스라엘의 상황을 더 악화시킬 수 있다고 말하면서, 그는 말했다: 이 두 사람이 계속 권력을 유지하는 것은 미국 패권 쇠퇴 과정을 가속화할 것이다.

안사리는 나아가 밝혔다: 반대로, 만약 다른 사람들이 집권하게 된다면, 그들은 아마도 미국과 시온주의 정권의 행동을 세탁함으로써 모든 책임을 트럼프나 네타냐후에게 돌리고 지배 구조를 책임에서 면제된 것으로 보이려고 할 것이다.

그는 지적했다: 그러나 새로운 사람들의 집권은 미국과 이스라엘의 이란에 대한 적대적 접근 방식에 근본적인 변화를 가져오지 않을 것이다; 특히 이스라엘에서는 그의 관점에서 지배 구조가 여전히 범죄와 적대적 행동의 지속에 취약하다.