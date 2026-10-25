이란에 대한 침략에 관한 유럽 국가들의 입장은 모순되고 무책임하다

ABNA 통신 보도에 따르면, 외교부 대변인 이스마일 바가이는 소셜 네트워크 중 한 곳의 자신의 계정에 올린 메시지에서 서아시아 지역의 긴장 고조에 대한 독일과 몇몇 다른 유럽 국가들의 우려 표명에 반응하며, 2025년 6월 이스라엘의 이란에 대한 범죄를 인정한 독일 총리의 유명한 문구를 상기시키며 이렇게 썼다: "2025년 6월, 독일 총리 프리드리히 메르츠는 이스라엘의 이란에 대한 군사 침략에 관해 말했다: '이것이 바로 이스라엘이 우리 모두를 위해 하는 더러운 일이다.' 이제 2026년 10월, 독일 외무장관(과 몇몇 다른 유럽 국가들)은 이란에 대한 재공격에 대해 경고하며 긴장 억제의 필요성을 강조하고 있다."

그는 덧붙였다: 독일의 저명한 철학자 프리드리히 실러가 희곡 '오를레앙의 처녀'(제3막, 제6장)에서 얼마나 잘 말했는가: "오 고귀한 이성이여, 오 맑은 영혼이여, 신의 딸이여, 오 세계의 지혜로운 창시자이며 별들의 안내자여; 그렇다면 그대는 무엇인가, 만약 광기의 사나운 말 꼬리에 묶여 어쩔 수 없이, 무력하게, 소리치며 그 술 취한 말과 함께 추락의 나락으로 끌려간다면?"